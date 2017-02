Voerde: Konja Voll begeistert mit französischen Orgelklängen

Der ehemalige Dinslakener Kreiskantor beschließt die Winter-Konzertreihe in der Pauluskirche. Von Florian Langhoff

Nach dem Konzert hat sich eine kleine Gruppe von Menschen um Organist Konja Voll versammelt. Er unterhält sich mit ihnen, umarmt einige. Kein Wunder: Der Organist aus Bensheim ist in der Gegend nicht unbekannt, war er doch über Jahre Kreiskantor in Dinslaken. "Das ist zwar schon länger her, aber ich war immer gerne hier und deswegen ist es auch immer etwas Besonderes, wieder herzukommen", erklärt der Organist. Bevor er anfängt zu spielen, muss er allerdings erstmal zur Leiter greifen, diese erklimmen und zwei Orgelpfeifen neu stimmen. Noch an den Vortagen sei das Instrument gestimmt worden, erklärt Ludger Höffkes, der die Konzertreihe betreut. Konja Voll nimmt es gelassen. "Da sieht man, dass Schwindelfreiheit für den Beruf des Organisten eine Eingangsvoraussetzung ist", scherzt er.

Dann geht es los mit dem Konzertprogramm, das unter dem Motto "Frankreich!" ganz im Zeichen der Orgelmusik aus dem Nachbarland steht. "Es gab dort schon sehr früh eine ganz eigene Tradition des Komponierens, die sich von der deutschen unterscheidet", erklärt Konja Voll. Und diese stellt er dann seinem Publikum ganz praktisch vor. Mit dem "Offertoire sur les Grands Jeux" aus der "Messe pour les Paroisses" von Francois Couperin hat der Organist ein Stück mitgebracht, in dem dichte Klangharmonien auf filigran gespielte Töne treffen. Melodien fließen ineinander und verbinden sich zu einem komplexen Klangwerk. In Cesar Francks "Prélude, Fugues et Variation h-Moll" folgen wuchtige, langgezogene Akkorde auf eine schwebende Melodie, während Maurice Duruflés "Méditation" mit leisen Tönen überzeugt.

Alle Register zieht Konja Voll bei seiner Interpretation von Auszügen aus Louis Viernes "Symphonie Nr. 1 d-Moll". Der Organist lässt die Finger über die Tasten fliegen und das Instrument wird klanglich zu einem ganzen Symphonieorchester. Tieftönende, nahezu bedrohlich wirkende Bässe treffen auf helle, zarte Melodielinien. Getragene, langsame Passagen auf schnelles, virtuoses Orgelspiel. Applaus gibt es dafür von den zahlreichen Zuschauern in der Pauluskirche.

Die belohnt der Organist mit einer Zugabe. Noel Rawsthornes "Hornpipe Humoresque" kündigt Konja Voll als Stück an. "Das ist quasi ein karnevalistisches Musikstück, bei der eine Melodie in die Masken verschiedener andere Melodien schlüpft", erklärt Voll. Und Tatsache: Das am Anfang gespielte, eingängige Grundthema des Stückes wandelt sich zu weltbekannten Melodien. Die Zuschauer danken dem Organisten noch einmal mit langanhaltendem Applaus.

Quelle: RP