Voerde: Konzept für den Einzelhandel wird befürwortet

Der Voerder Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig empfohlen, dass das Einzelhandelskonzept in der von der Verwaltung vorgelegten Form (wie berichtet) fortgeschrieben wird. Die endgültige Entscheidung in dieser Angelegenheit fällt allerdings der Voerder Rat in seiner Sitzung, die am 21. März stattfindet. Die Verwaltung sprach in der Sitzung von dem besten Einzelhandelskonzept, das für Voerde erarbeitet werden konnte. Die in dem Entwurf vorgenommenen Veränderungen wurden von der CDU als Veränderungen zum Besseren hin bewertet. Die SPD sprach von einer runden Sache und war sich sicher, dass am Ende ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werde.