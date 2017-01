Dinslaken: Mädchen aus Nigeria in Herz-Jesu getauft

Helferteam der katholischen Gemeinde lädt Flüchtlinge regelmäßig zu gemeinsamen Treffen ein.

Was vor zwei Jahren mit dem Besuch von zehn bis 20 Flüchtlingen, die der Einladung der Herz-Jesu-Gemeinde gefolgt waren, begann, hat sich zu einer wunderbaren Geschichte der Begegnung entwickelt. Zum Start in das neue Jahr hatte das Team, das sich um Flüchtlinge kümmert, wieder Familien aus der Fliehburg eingeladen, Etwa 120 Menschen, Familien mit ihren Kindern, waren dieser Einladung gefolgt.

Munteres Kindergeschwätz füllte alsbald alle Räume des Pfarrheims an der Herz-Jesu-Kirche. Während sich die Eltern entspannt bei einer Tasse Kaffee und Kuchen unterhalten konnten, hatten die Kinder Zeit für Spiele im Jugendraum. Die Größeren vergnügten sich am Kicker oder Billardtisch. Die Kleinen saßen in der Puppenecke oder bauten mit Legosteinen. Fußballfans konnten sich auf dem großen Bolzplatz austoben.

Die monatlichen Treffen bieten die Möglichkeit, sich mit Landsleuten und auch vielen ehrenamtlichen Helfern auszutauschen, Fragen zu stellen, Formulare erklären zu lassen und vieles mehr. Wer schon eine Wohnung in der Stadt hat, trifft hier auch Freunde, die noch aus der gemeinsamen Zeit in der Fliehburg gut bekannt sind.

Die Menschen fühlen sich verstanden und wertgeschätzt und deshalb kommen viele, wenn der Bus keinen Platz mehr bietet, auch zu Fuß nach Oberlohberg, wie Käthi Klein berichtet, die in der Flüchtlingsarbeit der katholischen Kirchengemeinde Herz Jesu engagiert ist.

Die Einladungstermine werden von dem Team immer gut vorbereitet. Alle Helfer sind bemüht, auch jedes Mal einen besonderen Programmpunkt zu bieten, um den Gästen etwas von deutschen Traditionen oder unserer Kultur zu vermitteln.

Im Januar wurden zwei kleine Mädchen aus Nigeria in der Kirche getauft. Wer wollte, war eingeladen, dieser Zeremonie beizuwohnen. Zur Überraschung von Pfarrer Gregor Kauling kamen fast alle in die Kirche und bestaunten zum Teil aufgeregt und neugierig den Taufritus am Altar. Eingeladen von zwei Ordensschwestern aus Uganda, die eigens ihre Trommeln mitgebracht hatten, klatschten die Teilnehmer zu den Liedern und versuchten sogar miteinzustimmen. So wurde das Taufereignis zu etwas ganz Besonderem, zu einer multireligiösen Feier, denn in dem Gotteshaus hatten sich Christen, Jesiden, Muslime und orthodoxe Christen eingefunden und gemeinsam gesungen. Dies, so Käthi Klein, sei "eine wunderbare menschliche Begegnung in Zeiten von Terror und Gewalt."

