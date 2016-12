Voerde: Mit zwei Musical-Shows ins neue Jahr

Seit vielen Jahren tourt Peter Wölke mit seiner Band durch Europa. Aber immer wieder kommt der Voerder nach Hause, um in seiner Heimatstadt die Veranstaltung "Musical in Concert" auf die Bühne zu bringen. Von Michael Turek

Seit einiger Zeit ist die Musical-Show ein fester Bestandteil des Voerder Kulturprogrammes. Am 14. und 15. Januar ist es wieder soweit, dann singen Stars aus Musicals in der Aula des Gymnasiums.

Seit 51 Jahren steht Peter Wölke schon selbst auf der Bühne, seinen ersten Auftritt hat er mit neun Jahren gehabt, erzählt der studierte Musiker. Akkordeon und Klarinette sind seine Instrumente. Doch wie kommt man dazu, eine Band zu gründen und dann Musicalabende zu organisieren? In Oberhausen habe er eine Musikschule gehabt, war als Arrangeur und Komponist tätig. Der nächste Schritt war dann, eine Band zu gründen. Das sei in den 1980er Jahren gewesen. "Die Mitglieder waren alles studierte Musiker", erzählt Wölke. Damals habe es viele Gala-Veranstaltungen gegeben, auf denen Sänger und Sängerinnen von einer Band begleitet wurden. "Sie brauchten eine notenfeste Band", fügt Wölke hinzu. Seine Musiker waren es und so wurde seine Band bundesweit gebucht. Bei einem dieser Gala-Abende in den 1990er Jahren wurde an ihn der Wunsch herangetragen, man wolle gerne ein Stück aus einem Musical hören. Daraufhin habe er sich umgehört. "Ich habe viele Shows besucht", sagt er und hat schließlich ein Programm zusammengestellt. Dafür hat er sich Musicalsänger gesucht, die die Hauptrollen sangen. Auftreten wollte er mit diesem Programm in Orten, die kein eigenes Kulturprogramm haben, die über kein eigenes Theater, über kein eigenes Ensemble verfügen. Und die Veranstaltungen kamen beim Publikum an.

Jedes Jahr verpasst Peter Wölke seiner Show ein Up-Date. Und mit der Zeit hatte er die Idee, "Musical in Concert" auch in Voerde - hier wohnt er seit vielen Jahren - zu präsentieren. Nach Gesprächen mit dem damaligen Bürgermeister Leonhard Spitzer sprang er ins kalte Wasser. "Es kam super bei den Leuten an", blickt Peter Wölke zurück. Und so spielte es sich ein, dass immer zum Jahresanfang Peter Wölke ein Heimspiel hat. Und aus dem einen Konzert sind mittlerweile zwei Veranstaltungen geworden. Auch wenn nun die VHS das Kulturprogramm für die Stadt Voerde macht, die Musical-Veranstaltungen gehören weiterhin dazu.

Hinter der Show, die stets in der Aula des Gymnasiums stattfindet, steht ein großer Aufwand. "Wir kommen mit eigenem Sound- und Lichtsystem, wir haben alles an Bord und bringen unsere eigenen Techniker mit", berichtet Wölke. Das Material wird in einem 6,5-Tonner transportiert. Der sei bis obenhin voll. "Elf Personen sind die Grundbesetzung, drei Techniker, vier Musiker und vier Sänger", so Wölke.

Hinzu kommen noch Helfer, die im Falle Voerde von der Stadt gestellt werden. Drei oder vier unterstützen die Crew beim Auf- und Abbau. Auf der Tour muss das Timing stimmen.

Der Aufbau dauert rund sechs Stunden. Da die Konzerte oft um 20 Uhr beginnen, muss der Laster spätestens um 14 Uhr vor Ort sein. Vor dem Heimspiel in Voerde gibt es ein Gastspiel in Olfen. "Das ist gut 80 Kilometer entfernt, deshalb übernachten wir dort nicht, sondern fahren nach dem Abbau, der gut zwei Stunden dauert, nach Voerde." Und pünktlich um 20 Uhr ertönt am 14. Januar das erste Lied.

Quelle: RP