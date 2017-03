Dinslaken: Neue Kaimauer für neun Millionen Euro

Delta Port schafft im nördlichen Bereich des Rhein-Lippe-Hafens die Voraussetzung für den Umschlag von Schwergütern. Von Klaus Nikolei

Der Termin, zu dem die Hafengesellschaft Delta Port gestern Mittag Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung in den Rhein-Lippe-Hafen (früher Ölhafen) geladen hatte, war nichts für lärmempfindliche Menschen. Während der Festansprachen zum offiziellen ersten Rammschlag für die neun Millionen Euro teure Kaimauer in der großen, von außen kobaltblau bestrichenen Werkshalle der Firma Hegmann Transid (Stichwort: Schwerlast Terminal Niederrhein), wurden die Redner mehrfach unterbrochen. Denn es wurde gehämmert und gebohrt und geschliffen. Wenig später dann, beim besagten ersten Rammschlag, mussten sich viele der rund 40 Gäste die Ohren zuhalten. Denn die Ramme, die die einzelnen Spundbohlen tief in die Erde rüttelt, machte ordentlich Krach. Was für ein Glück, dass im weiteren Umkreis niemand wohnt. Denn laut wird es im ehemaligen Ölhafen in den nächsten zehn Monaten öfter zugehen. Bis in den Dezember hinein sollen die Bauarbeiten am nördlichen Ufer des Rhein-Lippe-Hafens dauern.

Das Projekt, das zu 80 Prozent mit EU-, Bundes- und Landesmitteln gefördert wird (den Rest teilen sich die Hafenverbund-Gesellschafter Kreis Wesel, Stadt Wesel und Stadt Voerde), soll dafür sorgen, dass sich in dem Universalhafen kurz- und mittelfristig auch Firmen ansiedeln, die auch Schwergüter mit Hilfe von Binnenschiffen transportieren. Die künftige Kaianlage wird über zwei Schiffsliegeplätze verfügen und ersetzt die bisherige Böschungslösung.

Dass der Rhein-Lippe-Hafen durch die neue Kaimauer für hafenaffine Unternehmen des produzierenden Gewerbes noch interessanter sein wird, davon ist Delta Port-Geschäftsführer Andreas Stolte fest überzeugt. "Unser Trumpf ist es, dass wir vor den Toren des Ruhrgebiets äußerst verkehrsgünstig liegen und 15 Hektar Fläche für Interessenten sofort zur Verfügung stehen.

Dieter Thurm, technischer Leiter von Delta-Port, nannte eine Reihe technischer Details. So werden für die Kaimauer 350 Spundbohlen benötigt, einige sind bis zu 25 Meter lang. Allerdings werden sie am Ende nur 14,50 Meter aus dem Erdreich ragen, bilden sie doch den sichtbaren Teil der Kaianlage. Insgesamt werden für den Bau 1250 Tonnen Stahl und 40.000 Tonnen Erde benötigt. "Schwerlasten mit einem Gesamtgewicht von 300 Tonnen können zukünftig problemlos auf der ergänzenden Schwerlastplattform abgefertigt werden. Zusätzlich werden Leerrohre für Datenkabel sowie eine mögliche Landstromversorgung der Binnenschiffe installiert."

Quelle: RP