Sankt Vincentius: Neuer Stall für die heilige Familie

Die Krippe in der Pfarrkirche Sankt Vincentius am Dinslakener Altmarkt hat einen neuen Stall. Küster Norbert Tepe hat ihn mit Sorgfalt aufgestellt und das Bild mit den Figuren der heiligen Familie, den Tieren, den Hirten und dem Engel samt dazugehörigem Schmuck neu arrangiert. So ist die Krippe auch in diesem Jahr wieder ein Anziehungspunkt für Krippenfreunde aus nah und fern.