Dinslaken: Noch kein Geschenk? Hier gibt's Tipps für Kulturliebhaber

Wer noch kein passendes Weihnachtsgeschenk für seine Familie gefunden hat, für den hat die Rheinische Post einige kulturelle Tipps für das kommende Jahr parat. Ob Musik, Theater, Krimi oder Humor - auch 2017 bietet viele kulturelle Höhepunkte. Von Ralf Schreiner

DINSLAKEN Alle Jahre wieder laufen die Köpfe heiß, wenn es um originelle Geschenkideen geht. Wie wäre es mit einem Theaterbesuch, Eintrittskarten zu einem Konzert oder einen Kabarettabend im nächsten Jahr? Die Rheinische Post hat einige kulturelle Tipps für ihre Leser parat. Fantastival Herbert Knebels Affentheater eröffnet das Fantastival im Burgtheater am Freitag, 7. Juli, und hat sich musikalische Verstärkung bei der Familie Popolski geholt: Henjek und Stenjek, die Bläsersektion der Familie. Das Motto: "Rocken bis qualmt!" Tickets kosten 34 Euro. Michael Patrick Kelly, der Liebling der Kelly Family, tritt am Sonntag, 9. Juli, im Burgtheater auf. Karten gibt es für 39,50 Euro. Der Termin für die Junge Sommernacht der Klassik steht: Am Mittwoch, 12. Juli, sind erneut junge, hochkarätige Musiker zu Gast. Wer das sein wird, gibt die Freilicht AG in Kürze bekannt. Das Finale macht wie jedes Jahr die Sommernacht des Musicals, Deutschlands beliebteste Musical-Gala, am Samstag, 15. Juli (Eintritt 42 Euro). Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen sowie auf der Fantastival-Website unter www.fantastival.de

Jazz Die Jazz Initiative Dinslaken bietet neben den Konzerten der Abo-Reihe wieder ein Sonderkonzert an, diesmal mit einer der faszinierendsten Lichtgestalten des französischen Jazz: Renaud Garcia Fons und "Revoir Paris" kommen am Freitag, 31. März, 20 Uhr, ins Ledigenheim. Gemeinsam mit seinem neuen Trio kehrt Renaud Garcia-Fons dem Mittelmeer den Rücken und richtet den Blick auf seine Heimatstadt Paris. Neue Kompositionen laden uns auf eine Traumreise durch den melodischen Charme von damals und dem lebendigen, kosmopolitischen Paris von heute ein: Walzer, Balladen, Jazz, klassische Musik und zeitgenössischer Groove. Dieser Spaziergang durch die Straßen von Paris wird begleitet von Renauds Bass, David Ventucci am Akkordeon und Stephan Caracci (vibes, percussion). Tickets kosten 19,80 Euro. Folk Mit der Connemara Stone Company ins neue Jahr starten können Irish-FolkFreunde am Samstag, 14. Januar, im Yukon-Saloon im Dinslakener Gewerbegebiet. Die Celtic-Rocker verwandeln die Kneipe an der Lanterstraße regelmäßig in einen Hexenkessel. Drei Stunden Lie-Musik, Tanz, Stimmung wie in einem echten irischen Pub. Neu ist nicht nur das Programm, sondern auch Sänger Geordie, der Dino am Mikrofon ersetzt. Tickets gibt es für 12 Euro im Vorverkauf im Yukon Saloon oder per E-Mail und Vorabüberweisung, yukon-saloon@nexgo.de Rock "Völkerball" nennt sich die ultimative Rammstein-Coverband, die am Donnerstag, 20. Juli, das Burgtheater beben lassen wird. Die Songs sind hart und prägnant, roh und einfühlsam, von Grund auf kalt und doch emotional, vor allem aber: laut. Dazu gibt es ein überwältigendes Bühnenbild, Pyroeffekte und eine beinharte Lichtshow. Karten gibt es für 28 Euro überall da, wo es Karten gibt.

Volksmusik Mit Marianne & Michael, Patrick Lindner und dem Ex-Klostertaler Markus Wolfahrt werden drei Top Acts der volkstümlichen Musik 2017 erstmals nach Dinslaken kommen. Beim "Großen Sommer Open Air der Volksmusik" bieten sie am Samstag, 22. Juli, ein dreistündiges Programm voller Heiterkeit und Lebensfreude pur. Marianne & Michael - seit Jahrzehnten das Traumpaar der Volksmusik - bringen Freunde und Wegbegleiter mit: Franziska Wiese und Sarah Jane Scott. Den dritten Teil des Abends bestreitet die Formation "Stimmen der Berge" mit Schlagern, Musical-Melodien und Gospelsongs. Tickets kosten zwischen 37 und 57 Euro. Oper Große Oper erwartet die Besucher am Sonntag, 23. Juli, im Dinslakener Burgtheater. Auf der Bühne wollen "Starsolisten der bekanntesten Opernhäuser" mit George Bizets "Carmen" einen unvergesslichen Abend bereiten. Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 41,85 und 60,55 Euro.

Theater Die Burghofbühne hat für die laufende Spielzeit noch zwei Pfeile im Köcher, zwei Premieren: Am 20. Januar läuft die Komödie "Männerhort", am 10. März das Stück "Tintenherz". Wegen der Renovierung der Kathrin-Türks-Halle spielt die Burghofbühne im Tribühnenhaus der Trabrennbahn. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro (unter anderem in der Neutor-Galerie). In der städtischen Schauspielreihe gibt es am 11. Januar eine Aufführung des Ohnsorg-Theaters ("Verteufelte Zeiten"), am 26. März läuft das Kriminalstück "Das Verhör". Und am 7. April ist die Curt-Goetz-Komödie "Hokuspokus" zu sehen. Wegen der Renovierung der Kathrin-Türks-Halle finden die Vorstellungen in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums statt. Theaterkarten kosten im Vorverkauf (unter anderem in der Neutor-Galerie) 15 Euro. Kabarett Thekentratsch gibt es am 22. März im Grammatikoff am Dellplatz in Duisburg. "Die Becker und Frau Sierp", Dinslakens erfolgreichstes Kabarettduo, spielen ihr Programm "Immer auf den letzten Drücker". Tickets kosten 18.60 Euro. Pop-Schlager Michael Wendler gastiert am 6. Mai in der Turbinenhalle II Oberhausen (Tickets 31.95 Euro) und am 16. September in der Köpi-Arena Oberhausen (Karten ab 50,90 Euro)

Quelle: RP