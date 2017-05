später lesen Dinslaken Norbert Axt, Grüne 2017-05-05T19:42+0200 2017-05-06T00:00+0200

Seit weit über zwei Jahrzehnten ist Norbert Axt für die Grünen in der Kommunalpolitik in Oberhausen aktiv, gehört dort dem Stadtrat an. Bei der Wahl des nordrhein-westfälischen Landtags, die am Sonntag, 14. Mai, stattfindet, tritt der 58-Jährige als Kandidat seiner Partei in Dinslaken und Sterkrade an. Chancen, seinen Wahlkreis direkt zu holen und sich so einen Sitz im Parlament zu erkämpfen, hat er nicht. Da gibt sich Axt, der als Lehrer an einem Gymnasium in Duisburg-Marxloh arbeitet, keinen Illusionen hin.