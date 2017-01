später lesen Dinslaken Offensive: Hohlstraße an Markttagen sperren Teilen

Die Hohlstraße in Hiesfeld soll an Marktagen auf dem Teilstück zwischen Krengel- und Marschallstraße gesperrt werden. Das hat die Offensive Dinslaken in beantragt.