Dinslaken: Out4Fame kehrt nach Hünxe zurück

FOTO: Martin Büttner FOTO: Martin Büttner 2018-02-27T18:33+0100 2018-02-28T00:00+0100

Hünxe (RP) Das Out4Fame kommt zurück an seinen Geburtsort. 2014 hat das Team um Veranstalter Carlos Wind das Festival ins Leben gerufen. Jetzt findet es zum fünften Mal statt, und es kehrt an den angestammten Platz zurück. Im vergangenen Jahr waren die Veranstalter nach Dortmund ausgewichen. Dieser Veranstaltungsort blieb Episode. Jetzt lassen die Rapper wieder die Schwarze Heide beben. Auf dem Gelände am Flugplatz geht vom 29. Juni bis 1. Juli die Post ab. Das Programm steht weitgehend. Die Organisatoren haben wieder einmal das Who is Who der Szene in Hünxe versammelt und versprechen für jeden Festivaltag die "volle Dröhnung vom ersten Act bis zum Sonnenuntergang".