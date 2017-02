Voerde: Privatfirma soll Grünpflege übernehmen

Voerde erhofft sich vom befristeten Einsatz in einem Wohngebiet Erkenntnisse zu einer möglichen Optimierung.

Wer in gut fünf Wochen in einem Wohngebiet andere als städtische Mitarbeiter des Baubetriebshofs (früher Kommunalbetrieb) zu Werke gehen sieht, muss sich nicht wundern: Die Stadt hat dann ihren im vergangenen Jahr vorbereiteten Plan umgesetzt, die Unterhaltung von Grünflächen für einen ausgesuchten Bereich zeitlich begrenzt an eine private Firma zu vergeben. Am 14. Februar endet die Frist, bis zu der Interessenten im Zuge der laufenden Ausschreibung ihr Angebot abgeben können, zu dem sie die geforderten Tätigkeiten leisten. Los gehen soll der Einsatz der Fremdfirma, die den Zuschlag am Ende erhält, ab dem 15. März und, wie der Technische Beigeordnete der Stadt, Wilfried Limke, erläutert, sich über "eine Vegetationsperiode" erstrecken. Der Auftrag endet laut Ausschreibung am 31. Dezember dieses Jahres. In dem festgelegten Zeitraum soll die beauftragte Privatfirma in dem "klassischen" Wohngebiet unter anderem Beete pflegen, Rasen und Wiesen schneiden und Laub entfernen.

Mit der temporären Auslagerung von Arbeitsbereichen des Baubetriebshofes nimmt die Stadt ein sogenanntes Markttestverfahren vor, das es ihr durch die eingereichten Angebote möglich macht, die eigene Tätigkeit in einen Kosten-/Leistungsvergleich zum freien Markt zu stellen und daraus dann möglicherweise Erkenntnisse darüber zu erlangen, "wo noch optimiert werden kann", erläutert Limke.

Immer wieder steht die städtische Grünpflege bei Bürgern in der Kritik. Die Stadt ihrerseits verweist darauf, dass der Grünflächenbereich mit Blick auf die Personalkosten seit Jahren "unterbesetzt" sei. Vielleicht ließen sich Personal- und Geräteressourcen besser ausnutzen als bisher. In der Vergangenheit hatte die Stadt nach einer früheren Aussage durch Marktbeobachtung festgestellt, dass eine Firma den Heckenschnitt über einem Meter Höhe durch den Einsatz eines speziellen Gerätes preiswerter abwickeln kann als die eigenen Mitarbeiter - woraufhin, wie berichtet, entschieden wurde, dass die Kommune sich auch damit ausrüstet.

Limke betont, dass das Outsourcen nichts mit einer Privatisierung zu tun habe. Die Auslagerung sei befristet, die Arbeitsbereiche würden wieder zurückgeholt. Auch gehe die Stadt mit dem Verfahren nicht in einen Wettbewerb zum Markt. Das Ergebnis werde nicht immer sein, mit dem Markt "gleichzuziehen". Stellt sich am Ende heraus, dass die Stadt Optimierungsbedarf hat, müsse sie sehen, wie sie sich der Zielgröße mit ihren bestehenden oder zu verändernden Strukturen "maximal annähern" könne.

