später lesen Mühlenverein Reparaturarbeiten werden fortgesetzt FOTO: Kazur Jörg FOTO: Kazur Jörg Teilen

Twittern





2017-01-17T18:51+0100 2017-01-18T00:00+0100

Die Hiesfelder Windmühle musste im vergangenen Jahr gesperrt werden, denn bei Wartungsarbeiten hatten Handwerker Fäulnis am so genannten Königsbalken und im Gemäuer festgestellt. Die Schäden mussten beseitigt werden. Weitere notwendige Reparaturarbeiten an der Mühle sollen in der nächsten Zeit durchgeführt werden, um sie wieder auf Vordermann zu bringen, wie Kurt Altena, Vorsitzender des Mühlenvereins, gestern berichtete. Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens machte der Mühlenverein sich selbst in 2016 ein Geschenk und nahm das Modell einer chinesischen Kaolin-Mühle in Betrieb.