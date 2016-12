Voerde: Schiff beschädigt mit seinem Kran eine Hochspannungsleitung

Bei dem Vorfall in Götterswickerhamm riss ein Leiterseil, ein anderes wurde beschädigt. Unfall soll sich nicht auf die Stromversorgung ausgewirkt haben.

Der Kran eines Schiffes, das im Einsatz war, um ein am Abend zuvor in Höhe Götterswickerhamm festgefahrenes Schiff auf dem Rhein aus seiner misslichen Lage zu befreien, hat gestern Morgen die Hochspannungsleitung beschädigt, die den Fluss an der Stelle überquert. Dabei ist eines der Leiterseile der "220-KV-Leitung Wesel-Ost" gerissen, wie Dr. Andreas Preuß, Pressesprecher des Stromübertragungsnetzbetreibers Amprion, erklärte.

Darüber hinaus sei auch noch ein Seil des Strom-Verteilnetzbetreibers Westnetz stark beschädigt worden. Beide will Amprion heute Abend, spätestens aber am Freitag ersetzen, wie Preußer ankündigte. In dieser Zeit muss nach Angaben der Duisburger Polizei der Schiffsverkehr gesperrt werden. Das gerissene Seil landete im Uferbereich beiderseits des Rheins, auf Voerder und auf Rheinberger Gebiet. Mitarbeiter von Amprion nahmen Sicherungsmaßnahmen vor: Durch das gerissene Leiterseil fehlt ein Teil der vorher vorhandenen Gegenspannung und dadurch wirken auf den Mast Kräfte, die ausgeglichen werden müssen, wie Preuß erläuterte. Und deshalb wurden an den Strommasten Seile befestigt und im Boden verankert. Die Arbeiten würden bis in den späten Abend andauern, erklärte der Amprion-Sprecher am Nachmittag. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte er nicht beziffern. Für die Stromversorgung in der Region habe der Zwischenfall keine weiteren Folgen, erklärte Preuß. Der normale Stromverbraucher merke davon nichts. Möglicherweise habe es in dem Moment, als die Hochspannungsleitung beschädigt wurde, ein Flackern gegeben. Vor eineinhalb Jahren erst hatte Amprion die beiden Freileitungsmasten der Rheinquerung Voerde-Rheinberg saniert. Dabei wurden auch die Leiterseile erneuert.

Das Schiff hatte sich nach Angaben des Duisburger Polizeisprechers Ramon van der Maat am Dienstag gegen 21 Uhr bei der Einfahrt in das auf Rheinberger Gebiet liegende Baggerloch festgefahren. Geladen hatte es Erdaushub. Davon baggerte das Kranschiff am Mittwochmorgen 250 Tonnen aus dem Lager des festgefahrenen Schiffes, um dessen Ladegewicht zu reduzieren und damit dessen Weiterfahrt zu ermöglichen.

Nach dem erfolgten Einsatz touchierte der Schifffsführer des Kranschiffes mit dem 25 Meter hohen Ausleger die Hochspannungsleitung. Die Alarmierung wurde bei Amprion laut Amprion-Pressesprecher um 9.34 Uhr ausgelöst. Die Dammstraße war zum Teil gesperrt.

(P.K.)