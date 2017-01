Dinslaken/Voerde/Hünxe: Schöne Erfahrungen an der Krippe

Im Dekanat Dinslaken luden die Katholischen Kirchen zum Besuch ein.

Es ist still in der Heilig-Geist-Kirche in Hiesfeld. Der große Raum des Gotteshauses ist weitestgehend dunkel. Im Altarraum leuchten die Lichter an den Tannenbäumen und auch die Krippe ist beleuchtet. Die soll zur 14. Krippenerfahrung im Dekanat Dinslaken schließlich auch im Mittelpunkt stehen. So wie in den anderen katholischen Kirchen zwischen Walsum und Hünxe, die an diesem Nachmittag für Besucher geöffnet sind.

"Wir hatten schon etwa 30 Gäste hier", sagt Waltraud Bitter, die in der Heilig-Geist-Kirche die Besucher empfängt. Die bekommen eine Krippe mit einem ungewöhnlichen Element zu sehen. Neben Ochs und Esel, die man in der Gemeinde erst vor einem Jahr neu beschafft hat, steht hier nämlich ein Alpaka am Stall mit dem Christuskind. Spielt die Weihnachtsgeschichte nun in Südamerika? "Das stand bei mir zu Hause herum und ich dachte mir, das könnte ganz gut zur Krippe passen", sagt Gemeindemitglied Herbert Stroppe. Seitdem zieht das Tier mit den Heiligen Drei Königen durch die Kirche und gehört fest zum Inventar der Krippenlandschaft in Hiesfeld.

Besinnlich geht es zur Krippenerfahrung auch in der Sankt-Hedwig-Kapelle in Hünxe zu. Hier brennen ebenfalls nur die Lichter des Tannenbaums im Altarraum. Vor der Krippe steht eine Reihe von Kerzen, die für sanftes Licht sorgen. Etwas entfernt sitzt Gertrudis Damen-Gewehr und sorgt mit sanften Gitarrenklängen für eine besinnliche Stimmung. In dieser lassen sich die gut einen Meter hohen Figuren mit wächsernen Händen und Köpfen entspannt betrachten. "Die Menschen kommen teilweise von weiter her, um die Kapelle zu besuchen", erzählt Küster Jürgen Lechtenberg. Einer der Besucher ist Tobias Hey. Gemeinsam mit seiner Familie hat er schon am Vormittag mit der Krippenerfahrung in Walsum begonnen. Die Hedwigskapelle ist die achte Station der Krippenerfahrung für ihn. "Ich bin von der Kapelle beeindruckt. Die Krippe hier ist klein und einfach, aber schön." Überhaupt findet er es interessant, wie viele verschiedene Interpretationen es bei den Krippen gibt. "Jede Krippe hat ihren eigenen Charakter und etwas ganz Besonderes."

In Sachen Größe ist die Krippe in der Sankt-Elisabeth-Kirche Friedrichsfeld schwer zu übertreffen. Hier erwartet die Besucher eine Krippenlandschaft, die sich in die Tiefe des Altarraums zieht. Eingerahmt von echten Bäumen, tummeln sich hier diverse Hirten, Tiere und ein Engel in einem ausgetüftelten Landschaftsbild mit Fluss, Berg und einem Lagerfeuer, in dem ein LED-Licht für realistisches Feuerflackern sorgt. "Wir haben an jedem Adventssonntag etwas mehr dazu gebaut", berichtet Michael Strauch, gehört. Eine Neuerung in diesem Jahr. "Sonst haben wir die Krippe immer am letzten Adventssamstag aufgebaut. Da waren wir den ganzen Tag beschäftigt", sagt Strauch. Eine lohnende Arbeit, wenn man die bewundernden Kommentare der Besucher hört.

