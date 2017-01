Dinslaken/Voerde/Hünxe: Schüler wollen sich politisch einmischen

Das Gymnasium Hiesfeld, die Gesamtschule Hünxe sowie das Gymnasium Voerde nehmen an dem multimedialen RP-Projekt "Deine Stimme zählt" teil, das zur bevorstehenden Landtagswahl stattfindet. Von Heinz Schild

Sie interessieren sich für Politik, wollen mitmischen und die Anliegen der Jugend in die Diskussion einbringen. Deshalb haben sich Mädchen und Jungen des Hiesfelder Gymnasium, des Gymnasiums Voerde und der Gesamtschule Hünxe entschlossen, bei dem Projekt "Deine Stimme zählt" mitzumachen, das die Rheinische Post anlässlich der am 14. Mai stattfindenden Landtagswahl veranstaltet. Partner dieses Projekts ist der Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV).

Die Rheinische Post verleiht den Jugendlichen bei diesem Projekt eine Stimme, ermöglicht es ihnen, mit Politikern ins Gespräch zu kommen. Die teilnehmenden Schulen entsenden Abgeordnete in einen Schülerlandtag. Diese Abgeordneten wählen später aus ihrer Runde einen Minister und eine Ministerin, die an einer Diskussionsrunde mit Spitzenpolitikern teilnehmen, die Ende März in der Landeshauptstadt Düsseldorf stattfindet. Dann können die Jugendlichen den Politikern auf den Zahn fühlen und sie mit den Erwartungen und Forderungen junger Menschen konfrontieren.

Am Voerder Gymnasium grassiert das Wahlkampffieber. Denn dort gibt es vier Kandidaten, die Schülerabgeordnete werden wollen: Chiara Homey, Laura Dietrich, Lucas Mosbacher und Leon Lorenz (alle besuchen die Stufe 11 beziehungsweise Q 1). Das vergangene Wochenende konnten sie nutzen, um jeweils ein etwa einminütige Video zu drehen, in dem sie sich der gesamten Schülerschaft des Gymnasiums vorstellen und ihre landespolitischen Forderungen vertreten. Diese vier Videos werden später auf der Homepage des Gymnasiums Voerde (GV) veröffentlicht, damit alle Schüler sie sich anschauen können, sagte Lehrer Johannes Lingnau, der das Projekt am GV betreut. Außerdem werden Flyer zur Vorstellung der Kandidaten für die bevorstehende Wahl in allen Klassen verteilt. Ab dem 30. Januar haben die Voerder Gymnasiasten dann drei Tage lang Zeit, ihre beiden Schülerabgeordneten zu wählen. Danach werden die Stimmen ausgezählt und so die Abgeordneten ermittelt. Die Gewählten drehen dann im Februar ein gemeinsames Video. Laura Dietrich hält die Bildungspolitik für verstaubt und möchte den Spitzenpolitikern in diesem Bereich auf die Füße treten. Chiara Homey engagiert sich in der Schülervertretung (SV) und ist der Überzeugung, dass man nur etwas ändern kann, wenn man seine Forderungen auch aktiv vertritt. Lucas Mosbacher kann sich gut vorstellen, später selbst in der großen Politik aktiv zu werden und will durch die Teilnahme am RP-Projekt politische Erfahrungen sammeln. Leon Lorenz wurde von seiner Englisch-Lehrerin ermutigt und motiviert, an der Wahl teilzunehmen.

Am Gymnasium Hiesfeld liegt das Projekt in den Händen der SV, wie die zuständige Lehrerin Kathrin Fuchs berichtete. Die beiden Abgeordneten stehen bereits fest: es sind Esma Alican (Stufe 10) und Finn Drescher (Stufe 11). "Beide sind an Politik interessiert und haben großen Spaß an dem Projekt", sagte Kathrin Fuchs. Für Anfang Februar steht eine Zwei-Tages-Fahrt der SV an, dann wird es auch um die Themen gehen, denen die Schülerabgeordneten sich annehmen sollen: eines wird die Bildungspolitik sein.

Die beiden Schüler-Abgeordneten der Gesamtschule Hünxe sind Dana von Gersum (Stufe 12) und Lukas Binder (Stufe 11). Sie wurden von einem Auswahlkomitee, bestehend aus Schülern und Lehrern, ermittelt. Vorher machten die Teilnehmer der sozialwissenschaftlichen Kursen Vorschläge für Kandidaten, die die Gesamtschule vertreten könnten. Für die beiden Schülerabgeordneten aus Hünxe steht nun der Videodreh an, wie Gesamtschullehrer Frank Olaf Merten berichtete.

