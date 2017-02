Dinslaken: Schwimmvereine gegen Neubau eines Freibads in Hiesfeld

Die schwimmporttreibende Verein Dinslakens haben sich einmütig gegen das von der Verwaltung vorgeschlagene Bäderkonzept entschieden, das den Neubau eines 33-Meter-Freibadbeckens in Hiesfeld, die Erweiterung des DINamare und die Umwandlung des Lehrschwimmbeckens an der Bismarckstraße vorsieht.

"Mit Erstaunen haben wir den Verwaltungsvorschlag zur Bäderlandschaft in Dinslaken zur Kenntnis genommen. Offensichtlich zählen Sachargumente und Fakten - sowohl von uns als auch vom Bad-Betreiber - weniger als lautstark artikulierte Befindlichkeiten von Interessengruppen. Die Vereine haben sich bisher für eine sachgerechte Lösung eingesetzt, die möglichst allen gerecht wird. Da aber offensichtlich der Freibad-Neubau (der Begriff Sanierung ist in unseren Augen verharmlosend irreführend) am Standort Hiesfeld dieser sachgerechten Lösung im Wege steht, positionieren sich die Schwimmvereine - und das dürfte wohl ein Novum in Deutschland sein - geschlossen gegen einen Freibad-Neubau", heißt es in der Mitteilung des Arbeitskreises, zu dem der Schwimmclub Dinslaken, die Schwimmabteilung des TV Jahn Hiesfeld, die DLRG-Ortsgruppe Dinslaken, die Haubentaucher, der Kneipp-Verein, die Reha Aktiv Sportgemeinschaft und die Schwimmschule "Swimming Turtles" gehören.

Die beiden geplanten neuen Lehrschwimmbecken am DINamare sind wegen ihrer Größe von nur zehn mal zehn Meter nach Ansicht der Vereine "nur sehr bedingt" für eine "fundierte Schwimmausbildung" geeignet. Auch könnten Verein und Gruppierungen - wie etwa der Kneipp-Verein oder die Reha-Sportgemeinschaft ihre Angebote nicht mehr wirtschaftlich darstellen, da die fixen Kosten auf weniger Teilnehmer als bisher umgelegt werden müssten.

Der Rechnung der Verwaltung, dass es wirtschaftlich nicht machbar sei, ein zweites Mehrzweckbecken für die Vereine zu bauen und das jetzige 25-Meter-Becken des DINamare nur noch für die Öffentlichkeit vorzuhalten, weil dies Becken nicht ausgelastet werden könnte, stellt die Arbeitsgemeinschaft ihre eigene Rechnung gegenüber, wonach das Hiesfelder Freibad übers Jahr gerechnet auch keinen höheren Auslastungsgrad erziele, aber höhere Investitions- und Betriebskosten verursache.

Dabei sei auch noch gar nicht berücksichtigt, dass ein zweites Mehrzweckbecken am DINamare wegen seiner ganzjährigen Nutzbarkeit einen Mehrwert für die Dinslakener Bürger bringe und zu einer Attraktivitätssteigerung führe, die dann eine höhere Auslastung erwarten lasse.

Nicht nachvollziehen kann der Arbeitskreis der schwimmsportreibenden Vereine das Argument, dass der Bau eines weiteren 25-Meter-Beckens keine Möglichkeit mehr lasse, das DINamare um eine attraktive Saunalandschaft zu ergänzen. Bei der Vorstellung unterschiedlicher Varianten im November sei dies noch als machbar dargestellt worden.

"Wir Vereine sehen unseren Einsatz für eine "große Lösung" am Standort DINamare auch als Einsatz für die schwimmsportbegeisterten Bürger aus ganz Dinslaken, die in diesem Verfahren leider nicht direkt gehört werden können, da sie keine Interessenvertretung haben", heißt es in der Erklärung des Arbeitskreises.

(jöw)