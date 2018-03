Dinslaken: Seminarreihe: Mit Farben die Welt erfahren

Farben machen Spaß. Farben selbst herstellen, macht noch mehr Spaß. Es erfordert nur ein wenig Kreativität und Neugier.

Während Kinder aus Pflanzenteilen Farben herstellen, können begleitende Erwachsene altes Wissen über Färben und Nachhaltigkeit entdecken. Sevengardens-Färbergärten stehen für eine Philosophie, die schon die Kleinsten erfassen kann. Sevengardens ist eine global agierende Netzwerkinitiative.

In einer besonderen Seminarreihe stellen demnächst Pädagoginnen und Pädagogen die Theorie und erste Schritte für die praktische Arbeit mit Kindern vor.

Die Seminarreihe beginnt am 15. und 16. Juni in Dinslaken, wo sie im Rathaus, in der Stadtbibliothek, im Museum und in der Villa Kunterbunt stattfindet. Am 14. und 15. September wird die Reihe im Kindermuseum mondo mio in Dortmund fortgesetzt. Sie endet dann am 5. und 6. Oktober im Freilichtmuseum Hagen. Die Teilnahme ist auf 20 Personen beschränkt und kostet 60 Euro inklusive Verpflegung.

Eine Anmeldung ist erforderlich und bis zum Montag, 30. April möglich per E-Mail an kontakt@faire-kita-nrw.de

Quelle: RP