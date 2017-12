später lesen Dinslaken Senol Keser ist der neue Beauftragte für Integration 2017-12-22T17:58+0100 2017-12-23T00:00+0100

Seit Anfang des Monats ist Senol Keser der neue Integrationsbeauftragte der Stadt Dinslaken. Er stammt aus Ostwestfalen-Lippe, ist 38 Jahre alt und Anfang des Jahres mit seiner Familie ins Ruhrgebiet gezogen. Keser ist studierter Soziologe und Germanist und kennt sich aus im weiten thematischen Feld der Integration. In bundes- und landesweiten Projekten arbeitete er knapp zehn Jahre in einer Gesellschaft für interkulturelle Bildungs- und Beratungsangebote. Zudem hatte er sechs Jahre lang die Leitung einer Schnittstellenposition an der Universität Bielefeld inne und kennt somit auch die Forschungsseite.