Dinslaken: Silke Jurk sucht Nachwuchs für ihr Theater

Krimikomödie "Mord oder Fjord?" hat am 23. März in der Stadthalle Walsum Uraufführung.

In jedem von uns schlummern schauspielerische Talente. Warum nicht einmal ganz bewusst jemand anderes sein: ein Dieb, ein Schulschwänzer, ein hinterhältiges Biest, eine Intelligenzbestie oder ein naives Dummchen? Bei der Walsumerin Silke Jurk ist das Ausleben solcher Charaktere möglich. Sie ist die Inhaberin des kleinen Einzelunternehmens "Theater - Silke Jurk" und steckt mitten in den Vorbereitungen für die Theatersaison 2017. Alles läuft auf Hochtouren für ihre Eigenproduktion, die Krimikomödie "Mord oder Fjord?", die am 23. März in der Stadthalle Walsum Uraufführung hat. Karten sind dafür noch zu haben.

Trotz knapper Zeit plant Silke Jurk bereits die Saison 2018, für die sie die unterschiedlichsten Ideen hat. Unter anderem möchte sie künftig den Amateur-Nachwuchs fördern. Theater-Hintergrundwissen vermittelt sie hierbei natürlich auch, aber nur so viel wie nötig. Denn die Teenager und jungen Erwachsenen sollen sich bei der elanvollen Theaterfrau nicht wie in der Schule fühlen, sondern die darstellende Kunst als angenehmen Freizeitausgleich empfinden. In der Praxis sind das Einfühlungsvermögen und die Leidenschaft bedeutend wichtiger, laut Jurks Erfahrungen. Diese Gefühle lernt man nicht durch Theorie. Sie werden intensiviert und professionalisiert durch den Spaß am Schauspielern. Ferner, bestätigt Jurk, dass Theaterspielen ansteckend sein kann - wer einmal angefangen hat, bleibt meistens dabei, weil man sein Herz daran verloren hat. Interessierte Jugendliche oder junge Erwachsene im Alter von 12 bis 21 Jahren (beziehungsweise deren Erziehungsberechtigte) können sich bis zum 28. Februar per E-Mail (theater-silke-jurk@web.de) oder telefonisch (0203 57899347) bei Silke Jurk anmelden. Näheres über das geplante Projekt erfahren die Interessenten, auch mit den Erziehungsberechtigten, dann bei einem ersten gemeinsamen Treffen im Frühjahr. Interessierte Männer und Frauen über 21 Jahre (für das Erwachsenen-Theater) können sich ebenfalls bei Silke Jurk melden. Sie kann stets Helfer auf und hinter der Bühne gebrauchen.

Quelle: RP