Voerde: SPD für breiten Konsens bei wichtigen Entscheidungen im Rat

2017-02-02

Wenn die SPD-Fraktion in Kürze in Klausur geht, um über den städtischen Haushalt zu beraten, wird sie in ihren Reihen zwei neue Gesichter haben: Neben Joachim Kinder, der von den Linken zu den Sozialdemokraten wechselt und in dieser Woche aus der Partei austreten will, wird auch Doris Kann-Guedes dabei sein, wie SPD-Fraktionsvorsitzender Uwe Goemann ankündigt. Kann-Guedes vertrat bislang die Linke in diversen Ausschüssen als sachkundige Bürgerin. Mit dem Wechsel von Goltz zur FDP und Kinder zur SPD verschwindet die Links-Fraktion aus dem Voerder Rat, in dem sie nach der Kommunalwahl 2014 mit zwei Sitzen vertreten war. Dass Kinder der SPD mit seinem Wechsel eine komfortablere Ausgangsposition bei Beschlüssen verschafft, will Goemann nicht zu hochgehängt wissen. Fakt ist, dass die SPD in dem Fall, in dem sie bei strittigen Fragen nur auf die Grünen setzen kann, durch das zusätzliche Mandat im Rat auf eine rechnerische Mehrheit von 22 zu 20 Stimmen kommt und dann nicht mehr, wie bisher, auf das Votum ihres Bürgermeisters als Zünglein an der Waage angewiesen wäre. Goemann winkt ab: "Ich rede überhaupt nicht über Zahlen. Wir versuchen nach wie vor, die wichtigsten Themen mit einer breiten Mehrheit hinzubekommen."