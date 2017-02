Voerde: Spellener ärgern sich über Stolperfallen

Pflasterschäden rund um Edeka-Markt: Weil es sich um ein Privatgrundstück handelt, kann die Stadt nicht handeln. Von Florian Langhoff

Die Absperrung am Baum vor dem Eingang zum Edeka-Markt in Spellen ist augenfällig. In dem eingezäunten Bereich liegt Laub auf dem Boden. Darunter sind deutliche Verwerfungen in der Pflasterung zu erkennen. "Das ist nun schon seit einem dreiviertel Jahr so und es wird nichts getan", erklärt Werner Groskurt, Einwohner des Rheindorfes.

Dabei ziehen sich die Verwerfungen im Pflaster, augenscheinlich durch die Wurzeln des hier stehenden Baumes verursacht, mittlerweile auch in den Bereich jenseits der Absperrung. Hier ist die einstmals ebene Fläche nun geprägt von einem Wechselspiel aus kleinen Erhebungen und Senkungen. Die liegen eben genau auf dem Weg, der viele Kunden der Geschäfte im Dorfkern zu ihren Einkaufsmöglichkeiten, zur Bank oder zurück zu ihren Fahrzeugen führt. "Da muss doch eigentlich mal etwas gemacht werden. Entweder von der Stadt oder von den Eigentümern", meint Werner Groskurt.

Noch bedenklicher findet er eine zweite Stelle, die auf dem Weg liegt, der von der Friedrich-Wilhelm-Straße zum Edeka-Parkplatz und weiter in Richtung des nahen Altenheims führt. Dort findet sich ein Loch zwischen den Pflastersteinen, dass ein wenig an einen kleinen Vulkan erinnert. Einige der Pflastersteine sind hier in den Boden eingesackt, darum haben sich die anderen etwas angehoben. "Ich habe mittlerweile schon von zwei Personen gehört, die dort umgeknickt sind", erzählt Groskurt.

Besonders als in den Herbsttagen das Laub der nahen Bäume die Fläche bedeckte, wurde die Verwerfung zu einer nicht ganz ungefährlichen Stolperfalle. "Gerade die Bewohner des Seniorenheims nebenan sehen so etwas nicht unbedingt und sind manchmal auch nicht mehr ganz sicher zu Fuß unterwegs", erklärt Groskurt. Für ihn eine Gefahrenstelle: "Ich habe deswegen auch schon bei der Stadt nachgefragt, aber dort nur die Auskunft erhalten, dass man nicht zuständig ist", sagt der 82-Jährige.

In der Stadtverwaltung ist man tatsächlich erstmal nicht zuständig, kümmert sich aber trotzdem schon seit längerem um die Angelegenheit. "Diese Fläche sieht mit dem Fußweg und den Parkplätzen zwar sehr öffentlich aus, aber es handelt sich um ein Privatgrundstück", erklärt Wilfried Limke, erster und technischer Beigeordneter der Stadt Voerde. Die Probleme seien der Verwaltung schon länger bekannt. "Wir haben die Eigentümergemeinschaft auch schon darauf hingewiesen, dass auf den Wegen die Verkehrssicherheit zu gewährleisten ist", berichtet Limke. Auch bei den Ortsbegehungen im Stadtteil, die regelmäßig stattfinden, sei die Problematik schon zur Sprache gekommen. "Wir können hier als Stadt aber nicht einfach tätig werden, da es sich um ein Privatgrundstück handelt", sagt Limke. Allerdings wird irgendwann etwas geschehen müssen, wenn sich die Verwerfungen im Pflaster weiter fortsetzen. "Wenn es da Probleme gibt, sind wir bei der Stadt immer bereit zu helfen", betont Limke. "Wir werden uns weiter bemühen, da eine Lösung zu finden."

Quelle: RP