Lokalsport: Auch beim VfB Bottrop steckt 08/29 eine Niederlage ein

Friedrichsfelder Fußball-Bezirksligist verliert mit 1:2.

Die Negativserie der SV 08/29 Friedrichsfeld in der Fußball-Bezirksliga hält an. Mit einem 1:2 (0:0) beim VfB Bottrop musste die Sportvereinigung bereits die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Dabei sah es für die Gäste nach dem 0:1 durch Denis Mühleweg in der 59. Minute eigentlich ganz gut aus. Doch Bünyamin Özdemir erwies der Mannschaft keine zehn Minuten später einen Bärendienst, als er für einen Schlag in den Nacken seines Gegenspielers die berechtigte Rote Karte sah.

"Wir haben taktisch sehr gut und diszipliniert gespielt und gehen verdient in Führung. Der Platzverweis hat uns dann das Genick gebrochen", erklärte Friedrichsfelds Co-Trainer Norman Köller hinterher. Die Friedrichsfelder hatten jedoch genug Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Marco Horstkamp und Thomas Giesen seien mehrfach alleine auf den Torwart zugelaufen, hätten aber ihre Nerven nicht im Griff gehabt", berichtete Köller. "So müssen wir uns mal wieder über die schlechte Chancenverwertung beklagen", haderte der Assistent von Dirk Lotz. "In den nächsten Partien müssen wir mal wieder Punkte holen", fordert Köller ein Umdenken der Spieler.

08/29: Owczarzak, Derebasi, Gnielka, Mühleweg, Giesen , Özdemir, Mielke, Vukancic (77. Temin), Horstkamp, Kausch, Müller.

