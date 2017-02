Lokalsport: MTV blamiert sich beim Schlusslicht

Tischtennis: Voerder Damen festigen ihren Platz im oberen Tabellendrittel der NRW-Liga. Landesliga-Herren des MTV Rheinwacht aus dem Rennen. Walsum 09 gewinnt Derby beim TV Voerde II. SV Spellen auf einem Abstiegsplatz. Von Bernd Vennemann

Mit einer echten Überraschung wurde im Tischtennis das Wochenendprogramm heruntergespult. Herren-Landesligist MTV Rheinwacht Dinslaken verabschiedete sich durch eine blamable 7:9-Schlappe beim bis dahin sieglosen Tabellenletzten SV Walbeck aus dem Aufstiegsrennen. Hier ist die SGP Oberlohberg kaum noch vom Abstieg zu retten. Die Damen des TV Voerde festigten in der NRW-Liga ihren Platz im vorderen Tabellendrittel. Bezirksligist Walsum 09 verschärft die Lage im Abstiegskampf bei der zweiten Mannschaft des TV Voerde.

Damen NRW-Liga Beim VfL Oldentrup setzte sich der TV Voerde sicher mit 8:4 durch, wobei Marion Schmidt mit drei Einzelsiegen die erfolgreichste Akteurin war. König Luckmann im Doppel sowie Jutta König (2), Heike Luckmann und Martina Urban steuerten die restlichen Zähler bei.

Bezirksliga Im Verfolgerduell verpasste es die Reserve des TV Voerde mit dem TTV Rees-Groin in der Tabelle gleichzuziehen. Beim 7:7 lag Rees allerdings in den Sätzen mit 29:26 vorne. Martina Urban gewann zunächst an der Seite von Charlotte Hamers ihr Doppel, ehe sie anschließend auch ihre drei Einzel für sich entschied. Marion Brandt (2) und Sandra Tekolf waren die übrigen Voerder Aktivposten.

Herren Landesliga Nicht ganz komplett war der MTV Rheinwacht in Walbeck. Trotzdem ist die 7:9-Schlappe, bei der alle vier Doppel an die Gastgeber gingen, nicht zu entschuldigen. Marc Grunwald (2), Alessandro Grisari (2), Markus Rach (2) und Sebastian Kemmesies schufen wenigstens ein Übergewicht in den Einzeln. - Die SGP Oberlohberg ist nach dem 2:9 gegen BV DJK Kellen nun sogar Tabellenschlusslicht. Nur die Gebrüder Thomas und Bernd Zak im Doppel sowie Till Merl konnten gewinnen. - Beim Nachbarn Weseler TV holte sich der TV Voerde eine 4:9-Niederlage ab. Hasenwinkel/Gerau sowie Alexander Bergmann, Thomas Hasenwinkel und Jan Robin Rybienski hielten dagegen.

Bezirksliga Im Nachbarschaftsduell mit den Sportfreunden Walsum 09 zog die abstiegsbedrohte zweite Mannschaft des TV Voerde mit 5:9 den Kürzeren. Zwar brachten Achten/Gerau und Hofrichter/Meyer bei einem 09-Erfolg von Jäger/Kalert die Gastgeber mit 2:1 in Führung, doch in den Einzeln dominierten die Walsumer. Jens Baumgartner (2), Patrick Wustmann (2), Olaf-Martin Jäger, Vitali Parenko, Stefan Kalert und Michael Hassing siegten für die Gäste. Beim TVV waren nur noch Routinier Torsten Schmidt (2) und Carsten Gerau erfolgreich. Der Abstieg rückt damit immer näher.

Bezirksklasse In den Aufstiegskampf kann nun auch die Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken wieder eingreifen. Die Mannschaft lag beim Tabellenzweiten Meidericher TTC 47 zwar schon mit 0:4 zurück, um am Ende doch noch mit 9:7 zu triumphieren. Nach den Einzelsiegen von David Hayajneh (2), Ralf Lehmann (2), Stephan Hinzke , Klaus Hassel (2) und Franko Grisari gewannen Hassel/Joschko das abschließende Doppel. - Nach dem Derby bei der SGP Oberlohberg II sind die letzten Hoffnungen für die "Dritte" des MTV Rheinwacht Dinslaken auf den Klassenerhalt wohl dahin. Die "Dörfler" dagegen haben nach dem 9:4-Sieg mit dem SV Spellen die Plätze in der Tabelle getauscht. Loz/Süsselbeck, Langel/Mienert, Sven Langel (2), Andreas Gerber (2), Till Merl, Sascha Loz und Günter Süsselbeck punkteten für die SGP. Auf der Gegenseite markierten Neukäter/Engel, Marc Engel, Tim Schönwiese und Sven Eisfelder die Ehrenpunkte. - Der erneut ersatzgeschwächte SV Spellen ist nach der 4:9-Niederlage bei TTV Hamborn 2010 II auf den vorletzten und damit Abstiegsplatz zurückgefallen. Die Siege von J. Schmitz/Jacksch, F. Schmitz/Matthews, Christian Matthews und Jannik Schmitz waren zu wenig.

