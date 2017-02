Lokalsport: Punkteteilung zwischen Voerde und SGP

Tischtennis: Im Derby der Herren-Landesliga holten die Oberlohberger beim TVV einen 4:8-Rückstand noch auf. Auch MTV Rheinwacht und VfL Rhede trennten sich im Verfolgerduell unentschieden. Voerder Damen unterliegen glatt. Von V0n Bernd Vennemann

Das Derby in der Landesliga der Herren zwischen dem TV Voerde und der vom Abstieg bedrohten SGP Oberlohberg endete unentschieden. Auch der MTV Rheinwacht Dinslaken und der VfL Rhede trennten sich im Verfolgerduell der Liga mit einer leistungsgerechten Punkteteilung. In der NRW-Liga der Damen musste sich der TV Voerde dem Tabellenführer SC BW Ottmarsbocholt II klar geschlagen geben.

Damen NRW-Liga Zu stark war Spitzenreiter Ottmarsbocholt für den TV Voerde. Beim 3:8 gewannen König/Luckmann zum Auftakt zwar ein Doppel für die Gastgeberinnen, doch in den Einzeln siegten nur noch Heike Luckmann und Marion Schmidt je einmal.

Bezirksliga Dagegen hatte die Voerder Reserve gegen Sterkrade-Nord wenig Probleme und hat sich nach dem 8:3 im oberen Tabellendrittel etabliert. Brandt/Hauer, Marion Randt (2), Sandra Tekolf (2), Marlies Schwinem (2) und Kerstin Hauer stellten die Weichen auf Sieg.

Herren Landesliga Bereits mit 5:1 führte der gastgebende TV Voerde gegen die SGP Oberlohberg, die aber aufopfernd kämpfte und nach einem 8:4 für den TVV noch einen Punkt ergatterte. Der aber dürfte im Kampf gegen den Abstieg fast zu wenig sein. Bergmann/Rybienski, Hasenwinkel/Wensing und Achten/Schmidt hatten zunächst alle drei Doppel für Voerde geholt. Am Ende aber siegten die Gebrüder Thomas und Bernd Zak für die "Dörfler". Thomas Hasenwinkel (2), Jan Robin Rybienski (2) und Torsten Schmidt markierten die TVV-Zähler in den Einzeln. Till Merl (2), Thomas Zak, Oliver Tiedmann, Bernd Zak Karim Heni und Dominik Steinke verließen auf der Gegenseite die Platte als Sieger. - Spannend war es beim Aufeinandertreffen der Verfolger MTV Rheinwacht Dinslaken und VfL Rhede. Das 8:8 half am Ende weder dem einen noch dem anderen. Zum Auftakt hatten Grunwald/Kemmesies und van Staa/Hayajneh mit ihren Doppelsiegen den MTV in Führung gebracht. Die Einzel verliefen nach Dinslakener Siegen von Sebastian Kemmesies (2), Philip van Staa (2), Alessandro Grisari und Markus Rach ausgeglichen, ehe die Rheder das letzte Doppel für sich entschieden und so noch einen Punkt mitnahmen.

Bezirksliga Chancenlos war Abstiegskandidat TV Voerde II beim Tabellenzweiten SV Millingen, der beim 9:0 ganze drei Satzgewinne der Voerder zuließ. - Sehr schwer taten sich die Walsumer Sportfreunde gegen den Tabellenletzten TTC Osterfeld, ehe der 9:7-Erfolg feststand. Dabei holten sich die 09er durch Baumgartner/Parenko (2) und Heuckeroth/Hassing drei der vier Doppel. Jens Baumgartner (2), Vitali Parenko (2), Markus Heuckeroth und Stefan Kalert gewannen zudem ihre Einzel.

Bezirksklasse Im Tabellenkeller kam es zum Duell zwischen dem SV Spellen und der zweiten Mannschaft der SGP Oberlohberg. Die darf nach dem 9:6-Sieg wieder Hoffnung schöpfen, während sich Spellen mitten im Abstiegskampf wiederfindet. J. Schmitz/Jacksch, Aron Lohmann (2),Jannik Schmitz, Fabian Schmitz und Michael Jacksch siegten für Gastgeber Spellen. Auf der Gegenseite machten Merl/Gerber, Loz/Süsselbeck, Till Merl (2), Günter Süsselbeck (2), Sven Langel, Andreas Gerber und Andreas Lotrich den Erfolg perfekt. - Schlusslicht MTV Rheinwacht Dinslaken III setzte sich gegen die "Zweite" des TTC Meiderich 47 zwar kräftig zur Wehr und verlor vier Spiele erst im fünften Satz, doch am Ende stand eine 3:9-Niederlage. Neukäter/Engel, Marc Engel und Tim Schönwiese hielten dagegen. - Nicht viel anbrennen ließ der TV Bruckhausen gegen TTV Hamborn 2010 III. Beim 9:1 trugen sich Kucharski/Schupp, Durczak/Klott, Rogon/Schneider, Michael Kucharski (2), Matthias Durczak, Thomas Rogonm, Andreas Schneider und Marian Klott in die Siegerliste ein.

