Lokalsport: Qualifikation zum RP-Cup für Ponyreiter in Hünxe

Erste Prüfung für die von der Rheinischen Post gesponserten "Ponysportförderung unterer Niederrhein".

Das erste Turnier des Jahres beim Reit- und Fahrverein Hünxe gehört wie immer dem Nachwuchs. Beim Pony-Sichtungsturnier auf dem Gutshof Glückauf in Bucholtwelmen gab sich der rheinische Nachwuchs ein Stelldichein. Und im Rahmen dieser sehr gut besetzten Veranstaltung wurde auch die 1. Qualifikation zum "RP-Cup Ponysportförderung unterer Niederrhein" ausgetragen.

Am Start waren 15 Aktive, von denen am Ende fünf in die Platzierung kamen. Sie alle hatten den von Karl-Heinz Nothofer gestalteten Parcours fehlerfrei und in der geforderten Zeit absolviert.

Ganz vorne lag am Ende Antonia Beckmann von den Pferdesportfreunden Goch, die mit 46,64 Sekunden eine gute Sekunde Vorsprung auf Timm Korte (47,89) von der Süttenbacher RSG hatte. Platz drei belegte Liz-Isabell Bulitz vom RFV Halver, die 50,16 Sekunden benötigte. Carla Georgil (52,22) sicherte sich Rang vier und verwies damit Anna Lena Schaaf (52,40) vom Ausrichter RFV Hünxe auf den fünften Rang.

Als Ehrenpreis für die drei Erstplatzierten gab es jeweils eine Pferdedecke. Während der Siegerehrung überreichte Landestrainer Adolf Vogt den beiden Erstplatzierten Antonia Beckmann und Timm Korte noch eine Einladung zu einer Trainingseinheit im Pferdesportzentrum der Landes-Reit- und -Fahrschule Rheinland in Langenfeld.

Am Ende zogen alle Beteiligten dieser Qualifikations-Prüfung ein positives Fazit, zumal man ausgezeichneten Sport gesehen hatte. Auch das neue Konzept, die Talente zu Trainingseinheiten nach Langenfeld einzuladen, fand bei den jungen Aktiven und den Trainern entsprechende Resonanz.

Quelle: RP