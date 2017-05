später lesen Lokalsport Zweikampf der DJK mit Hamborn 07 geht weiter 2017-04-28T17:06+0200 2017-04-29T00:00+0200

Der neu entflammte Zweikampf zwischen den Bezirksliga-Kickern aus Hamborn und Vierlinden um die Spitze der Gruppe 5 geht morgen Nachmittag in die nächste Runde. Sechs Spieltage für Schluss steht aus Sicht von DJK-Coach Almir Duric nun "in jeder Woche ein kleines Endspiel für beide Klubs" auf dem Programm. Während die Jugendkraftler an der Emanuelstraße TuS Mündelheim erwarten, besitzt Spitzenreiter Sportfreunde Hamborn 07 Heimrecht gegen Blau-Weiß Oberhausen.