Klassentreffen Abiturienten des EBG feiern Wiedersehen nach 36 Jahren 2017-05-04

Zu einem urgemütlichen Treffen im Café Kostbar an der Duisburger Straße in Dinslaken kamen viele Ehemalige des Abitur-Jahrgangs 1981 des früheren Ernst-Barlach-Gymnasiums zusammen. Ein Treffen nach 35 Jahren war nicht möglich und so feierte man halt das 36-Jährige. Zu erzählen gab es genug - angefangen bei den Anekdoten über Lehrer über manch schräge Unterrichtsstunde und nicht zuletzt über Neuigkeiten. Beim Abschied freuten sich die Ehemaligen auf das Wiedersehen in vier Jahren. Dann wird 40-Jähriges gefeiert. Versprochen.