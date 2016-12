Dinslaken: Stadthalle: Bleche werden nun gesichert

Ein Sturm hat im vergangenen November einige Kupferplatten am Bühnenturm der Kathrin-Türks-Halle gelöst. Auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern müssen jetzt 1200 Befestigungspunkte zur Sicherung gesetzt werden. Von Heinz Schild

An der mit Kupferblechen verkleideten Fassade der Kathrin-Türks-Halle wird gearbeitet. Eine Dachdeckerfirma ist gegenwärtig damit beschäftigte, die Platten mit Befestigungspunkten zu versehen und so zu sichern, dass sie nicht herunterfallen können. "Auf einer Gesamtfläche von rund 600 Quadratmetern müssen 1200 Befestigungspunkte gesetzt werden", erklärte gestern Thomas Pieperhoff, Sprecher der Stadt Dinslaken, auf Nachfrage. Die beauftragte Firma setzt einen Hubsteiger ein, um an die Bleche heranzukommen. Gestern wurde die Fassade im Bereich des Stadtparkteiches gesichert. Die Arbeiten, so die Planungen, sollen zum Wochenende fertig sein.

Notwendig geworden ist die Sicherung der Kupferplatten, nachdem im November, als das Sturmtief "Nannette" durch den Kreis Wesel zog, sich durch den starken Wind mehrere der Kupferplatten am Bühnenturm der Kathrin-Türks-Halle gelöst hatten und drohten herabzustürzen. Damals wurden die lockeren Platten von zwei Dachdeckern wieder festgemacht. Die Kosten für diese ersten notwendigen Sicherungsarbeiten bezifferte Thomas Pieperhoff auf 5000 Euro. Es ist ein Versicherungsfall. Nach diesem Zwischenfall veranlasste die kommunale Hochbauverwaltung die Prüfung der Hallenverkleidung. Die Untersuchung ergab, dass nachgebessert werden muss. Obwohl die marode Stadthalle bereits seit längerer Zeit geschlossen ist und mit einem Holzzaun umgeben wurde, um unberechtigtes Betreten zu verhindern, kann der Gebäudekomplex nicht einfach sich selbst überlassen werden. Wie Thomas Pieperhoff erklärte, "muss die Kommune ihrer Sicherungspflicht nachkommen". Denn sollte sie das nicht tun, sich weitere Platten lösen, herunterfallen und dadurch Schäden angerichtet oder sogar Menschen verletzt werden, könnte das gravierende Folgen für die Stadt haben. Auch sei der Verlust des Versicherungsschutzes möglich, so Pieperhoff.

Nach seinen Aussagen wird die Gebäudeversicherung einen Teil der nun anfallenden Kosten für die Befestigung der Kupferplatten übernehmen. Wie hoch die Summe sein wird, die für die gegenwärtigen Arbeiten anfällt, ist noch nicht genau absehbar, da nach Stunden abgerechnet wird.

Wie es mit der dringend notwendigen Sanierung der Kathrin-Türks-Halle weitergeht, wird sich im kommenden Jahr entscheiden, wenn der Rat den Baubeschluss fasst. Ein Termin für die Beschlussfassung steht momentan noch nicht fest, wie Thomas Pieperhoff weiter sagte. Anfang des Jahres stehen noch Gespräche mit dem künftigen Pächter der Stadthallen-Gastronomie an, zudem müssen die Ingenieure nochmals ran. Der Vertrag mit dem Pächter soll nach dem Baubeschluss unterzeichnet werden, bis dahin sind noch etliche Details auszuarbeiten. Zudem muss bis zur Beschlussfassung die Frage einer möglichen finanziellen Förderung des Projektes durch das Land geklärt sein, das soll vor den Landtagswahlen der Fall sein. Sind diese Punkte abgearbeitet, wird gegebenenfalls zu einer Sondersitzung des Rates eingeladen, in der dann der Baubeschluss ansteht. In Sachen Stadthalle, einem Projekt mit grundsätzlichem Weichenstellungscharakter, gilt bei der Verwaltung der Grundsatz "Qualität vor Tempo", so Thomas Pieperhoff, damit später nicht nachgebessert werden müsse.

