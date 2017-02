Dinslaken: Stadtwerke: "Die Erträge sind robust"

Die Steag wird zwei Jahre keine Dividende auf das Eigenkapital ihrer Anteilseigner zahlen. Davon ist auch der Dinslakener Versorger betroffen, der trotzdem überzeugt ist, seinen Erfolgskurs weiter fortsetzen zu können. Von Heinz Schild

"Die Stadtwerke Dinslaken bleiben auf Erfolgskurs, die Erträge sind robust", erklärte gestern Dr. Thomas Götz, Vorsitzender der Geschäftsführung, bei der Jahrespressekonferenz der Unternehmensgruppe. Er geht davon aus, dass der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2016 - wie für 2015 - bei 200 Millionen Euro und das Vorsteuerergebnis bei 20 Millionen Euro liegen wird. Zu dem soliden Fundament trage der "enorm profitable Beteiligungsbereich" bei, so Dr. Götz. Zu den Beteiligungen gehört auch die Steag, die das Kohlekraftwerk in Möllen Ende März wegen der anhaltend niedrigen Strompreise stilllegen wird. Die Neuorientierung der Steag bedeutet für die Stadtwerke, dass sie für 2016 rund 950.000 Euro Dividende bekommen, danach aber für zwei Jahre keine Gewinnbeteiligung erhalten. Einen Ertragseinbruch befürchtet Götz dadurch nicht. Die Steag zahlt nach Aussage von Stadtwerke-Geschäftsführer Josef Kremer weiterhin die Kapitaldienstkosten (Zinsen und Tilgung) für das Geld, das die Stadtwerke zum Erwerb der Steaganteile aufgenommen haben.

Götz erinnerte daran, dass die Stadtwerke von der Steag anfangs eine Eigenkapitalrendite von zwölf Prozent erhielten, die dann auf acht Prozent sank und für 2016 bei vier Prozent liegen soll. Den zweijährigen Verzicht auf eine Ausschüttung begründete Götz damit, dass die Anteilseigner der Steag für den "Turnaround-Prozess" Zeit geben wollen, damit sie ihre frühere Profitabilität wieder erreiche. Dazu seien Investitionen nötig. 2022 soll es dann wieder Ausschüttungen in den vorherigen Größenordnungen geben.

In die gegenwärtig in Dinslaken geführte Diskussion über die Zukunft des Freibades Hiesfeld werden die Stadtwerke sich nicht einschalten und abwarten, wie das politische Votum des Stadtrates ausfällt. Welche Entscheidung zur Zukunft der Bäderlandschaft auch getroffen werde, so Dr. Götz, die Stadtwerke würden das Projekt umsetzen und Hilfestellung leisten.

Der in diesem Jahr ausscheidende Stadtwerkechef Dr. Thomas Götz, als dessen Nachfolger Josef Kremer bereits Geschäftsführer wurde, sieht den Konzern weiterhin auf Erfolgskurs. Damit dies so bleibt, gibt es unter anderem eine deutschlandweite Kooperation mit der Raiffeisen Waren-Zentrale. Die gemeinsame Gesellschaft Wärme, Energie und Biomasse GmbH wird für die Stadtwerke Strom und Gas verkaufen. Vorgesehen ist, die Fernwärme auszubauen, die Netze zu verdichten. Dazu gehört die Anbindung der Fernwärmenetze Duisburg Mitte und West an die Fernwärmeschiene Niederrhein. In diesem Jahr soll zudem die Entscheidung über den Bau eines Kraftwerkes am Niederrhein zur Verwertung von Altholz fallen. Je nach Anlagengröße handelt es sich um eine Investition von bis zu 100 Millionen Euro. Das Vorhaben wollen die Stadtwerke alleine stemmen oder mit einem Partner. Geplant sind Versuche zur autonomen Versorgung von Einfamilienhäusern über Wärmepumpen, Solarplatten und Batteriespeicher.

Was die Stadtwerkekunden freuen wird: Preiserhöhungen sind nicht geplant. Götz: "Es ist still an der Preisfront."

Quelle: RP