Dinslaken: Suhrborg-Preis: Zehn Künstlerinnen im Rennen

Die Wettbewerbsteilnehmerinnen des Erna-Suhrborg-Preises 2017 stehen fest. 27 Künstlerinnen aus dem Kreis Wesel haben sich mit bemerkenswerten, qualitativ hochwertigen Arbeiten beworben.

Zehn Künstlerinnen wurden ausgewählt und werden ihre Werke ab dem 8. Januar im Städtischen Museum Wesel - Galerie im Centrum am Kornmarkt - ausstellen. Sie sind mit dabei: Edith Bein (Hünxe), Magdalena Graf (Dinslaken), Claudia Holsteg-Küpper (Wesel), Regine Kielmann (Wesel), Petra Klein (Moers), Elke Munse (Kamp-Lintfort), Dr. Antje Paselk (Moers), Renate Scheel (Sonsbeck), Barbara Spiekermann-Horn (Dinslaken), Brigitte Tackenberg-Özek (Hünxe). Ausgewählte Kunstwerke dieser Teilnehmerinnen werden in einem Sonderraum der Galerie im Centrum während der Ausstellung "Mit nichts fängt alles an" präsentiert. Besucherinnen und Besucher sind aufgerufen, ihre Bewertung ab dem 8. Januar, bei einem Besuch der Ausstellung abzugeben. Die drei Preisträgerinnen werden aber nicht nur vom Publikum, sondern auch von einer Fachjury ausgewählt.

Die Gewinnerin erhält einen Geldpreis in Höhe von 1000 Euro sowie eine Ausstellung im Restaurant ART in Wesel-Flüren. Zwei Künstlerinnen erhalten jeweils eine attraktive Ausstellungsmöglichkeit im City-Center der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe oder im Eiskeller des Heimatvereins Diersfordt..

Die Preisverleihung findet am Sonntag, 19. Februar, ab 11.30 Uhr im Städtischen Museum Wesel - Galerie im Centrum - statt. Öffnungszeiten der Galerie im Centrum: dienstags bis freitags 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr, sonntags 11 Uhr bis 17 Uhr.

