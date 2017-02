Dinslaken: Suppe wärmt die Mägen und die Herzen

Das Projekt "Dinslaken packt an", das sich um bedürftige Menschen auf der Straße kümmert, findet weiterhin viel Zuspruch und Unterstützung. Menschen, die mitanpacken möchten, sind willkommen.

Über die Facebook-Gruppe "Dinslaken aktuell" entstand ein Projekt, das, wie berichtet, Menschen auf der Straße regelmäßig versorgt. In der Grundidee ging es nur um Friseure. Davon gebe es in Dinslaken so viele, dass sie doch den Obdachlosen kostenlos die Haare schneiden könnten, schlug ein Mitglied in der Facebook-Gruppe "Dinslaken aktuell" vor. Das war am 10. Januar. Seitdem haben sich in der fast 14.000 Mitglieder zählenden Gruppe die Ereignisse überschlagen. Herausgekommen ist dabei das Projekt "Dinslaken packt an! Warm durch die Nacht". Zweimal in der Woche besuchen Bürger aus Dinslaken Hilfsbedürftige und Obdachlose um ihnen Schlafsäcke, Decken, Hygieneartikel, warme Kleidung, Essen und Trinken zu bringen. Erstmals startete das Projekt Team am 20. Januar.

Das Organisatoren-Team des Projekts hat angefangen, warme Speisen an die Bedürftigen zu verteilen. Das kommt bei den bedürftigen Leuten auch besonders gut an. Ein Plastikteller mit einer warmen Mahlzeit. Eine Suppe oder auch ein Eintopf war der Wunsch vieler Bedürftigen. Etwas Warmes im Magen und in den Händen zu haben, ist bei der kalten Witterung etwas ganz Besonderes für diese Menschen. Aber auch die vielen Helfer und Unterstützer, die das Essen im Hintergrund zubereiten freuen sich, etwas Gutes getan zu haben. Zu erfahren, dass ihre Suppe oder ihr Eintopf viel Freude bereitet und in wenigen Minuten verputzt wurde, erwärmt nicht nur die Mägen und Hände der Bedürftigen, sondern auch die Herzen aller Beteiligten.

Aber auch Kuchen steht besonders hoch im Kurs bei den Leuten. Etwas Süßes nach einer warmen Mahlzeit geht immer.

Etwas Gutes zu tun und anderen zu helfen, war auch ein Wunsch der zwölfjährigen Paula. Paula backte einen Zitronenkuchen mit Zuckerglasur und legte noch kleine Zuckerherzchen drauf. Ein Kuchen, der ein breites Lächeln in das Gesicht eines jeden zaubert, der den Kuchen probiert. Als Paulas Mutter auf einen Parkplatz den Kuchen an das Team von "Dinslaken packt an" übergibt, ist Paula auch dabei. Man sieht beiden die Freude an, mit der wohl auch der Kuchen gebacken wurde. Für Paula steht bei der Übergabe schon fest, dass das nicht der letzte Kuchen für die Bedürftigen war. Sie möchte den bedürftigen Menschen mit einem weiteren Kuchen das Leben etwas versüßen und unbedingt das Team von "Dinslaken packt an" vor Ort bei der Ausgabe unterstützen.

Im gemütlichen "Kaffeekännchen" traf sich das Organisationsteam zu einem ersten Stammtisch, um das Projekt weiter zu optimieren, neue Ideen zu besprechen und um über die Zukunft des Projekts zu reden. Wichtige Termine mit der Stadtspitze und anderen Hilfsorganisationen wurden erörtert und geplant. Bei dem offenen Stammtisch kommen die Organisatoren mit vielen Unterstützern ins Gespräch. Aber auch die Helfer vor Ort und die Fahrer waren eingeladen, ihre Eindrücke und Erlebnisse zu schildern oder um neue Ideen zur Optimierung vorzuschlagen. Ein weiterer Schwerpunkt war auch die Planung zur Durchführung zukünftiger Aktionen. Das Team möchte gerne Veranstaltungen für bedürftige Menschen organisieren. Erste Gespräche und Kontaktaufnahmen mit lokalen Musikern und Friseuren wurden bereits geführt. Aber auch Sonderaktionen zu Valentinstag, Ostern und anderen Gelegenheiten sind bereits in Planung.

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich an wir@dinslaken-aktuell.de wenden. Die Facebook-Gruppe heißt "Dinslaken packt an! Warm durch die Nacht", www.facebook.com/groups/dinslakenpacktan

Quelle: RP