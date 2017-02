Dinslaken: "Tante Hilla" fegte den Saal leer

Bei der Prunksitzung des DKV Blau-Weiß stand am Ende das gesamte Publikum im Rampenlicht. "Schuld" war Büttenrednerin Tante Hilla.

Eine gelungene Prunksitzung erkennt man daran, dass der Saal Kopf steht. Einen umwerfenden Showbeitrag erkannte man am Samstag auf der Prunksitzung des Karnevalsvereins Blau-Weiß daran, dass der Saal leergefegt war. Denn fast das gesamte Publikum tanzte auf der Bühne. "Schuld" war Tante Hilla. Die singende Büttenrednerin bewies, dass man auch nach 22 Uhr die Narren mit Textbeiträgen noch packen kann.

Dabei gab es beim DKV am Samstag in der Aula des Gustav-Heinemann-Gymnasiums in Hiesfeld so viele Aktive auf der Bühne, dass Sitzungspräsident Ludger Wansing auf die namentliche Begrüßung der Ehrengäste weitgehend verzichtete, um Zeit zu sparen. Stattdessen rappte und tanzte das Kinderprinzenpaar Jonah I. und Emely I. mit ihrem Gefolge direkt nach dem Ausmarsch des Tambourkorps Voerde los. Und gleich hinterher zeigten die Blau-Weißen Fünkchen - die jüngste der drei Tanzgarden des DKV -, dass die schier unermüdliche Kondition bei scheinbar leichtfüßiger Beinarbeit von Anfang an trainiert und perfekt dargeboten wird.

Qualitäten, auf denen die Blau-weißen Funken und die Blau-Weißen Sterne ("der Stolz des DKV, so Präsident Christoph Brill) weiter aufbauen.

Apropos Beinarbeit: Das Jumping Team war ein Höhepunkt der Show und wurde vom Saal begeistert gefeiert und gleich zweimal zu Zugaben aufgefordert. Es bewies übrigens nicht nur, dass es schnelle Füße hat: In der Show gab es drei rasante Kostümwechsel.

Mit Jörg I. und Sonja I. stellt der DKV das Stadtprinzenpaar. Die beiden sangen nicht nur ihr Sessionslied; Sonja Liedlbauer trommelte in der ersten Reihe der DKV-eigenen Showgruppe und ließ auch sonst keine Gelegenheit aus, aktiv auf der Bühne mitzumischen. Eher unfreiwillig war ihr "Gesang" an der Seite von Lukas aus dem Publikum: Bauchredner Markus begnügte sich nicht damit, seiner Nilpferd-Dame "Hilde" seine Stimme zu leihen.

Bei den Liedlbauers ist nicht nur Mutter Sonja aktiv: Tochter Shakira ist Pagin für das Kinderprinzenpaar, Lilian (3) ist als Maskottchen dabei. So viel Einsatz muss belohnt werden: Melanie Jernejovc sang mit ihrer Tochter für die Prinzencrew und heizte die Stimmung weiter an.

Zurück zu "Tante Hilla" aus Kalkar. Sie suchte - und fand ihren Kurschatten im Saal: "Michael - ich habe dich gegoogelt: du bist ja Bürgermeister!" Dr. Heidinger spielte erst den Scherz mit und dann Luftpiano auf der Bühne. Hilla Heinen hatte nämlich ein paar junge Männer, die bei ihrem Vortrag am Tisch "ketzerisch" geschwatzt haben, in Nonnenkostüme gesteckt: "Sister Act" mit Spontanchoreographie. War die Stimmung noch zu toppen? Ja. Tante Hilla ließ den Saal eine Polonaise auf die Bühne tanzen. Alles jeck im Rampenlicht. Derart aufgewärmt, konnte zu den Kölschen Tön von De Nüggele und mit DJ Werner noch lange weitergefeiert werden.

(big)