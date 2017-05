später lesen Dinslaken Thomas Kattler, FDP 2017-05-05T19:42+0200 2017-05-06T00:00+0200

Als andere über die Parteien schimpften und mit der Politik unzufrieden waren, überlegte Thomas Kattler sich, was er selbst tun könnte, um etwas zu verändern. Er fand für sich heraus, dass die FDP mit ihren liberalen Grundsätzen, zu denen Selbstbestimmung und die Übernahme von Verantwortung gehören, die Partei ist, die seinem Selbstverständnis am ehesten entspricht. Seit dem Jahr 2000 gehört er der FDP an und tritt für sie nun als Landtagskandidat an.