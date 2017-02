Voerde: Tischreden einer entflohenen Nonne

Schauspielerin Elisabeth Haug gibt aus Sicht von Luthers Ehefrau Katharina von Bora einen Blick auf den Reformator. Von Birgit Gargitter

Martin Luther nannte sie liebevoll "Herr Käthe", vielen seiner Wegbegleitern war sie anfangs äußerst suspekt, sie, Katharina von Bora, entflohene Nonne und nun Ehegattin des Reformators Martin Luther. Am Freitag nun lud sie ein, um "Zuhause bei den Luthers" in der evangelischen Kirche zu Götterswickerhamm Einblicke in ihre Gedankenwelt und das Leben mit einem berühmten, aber doch auch depressiven und mit sich und der Welt hadernden, manchmal gar nicht so selbstbewussten Mann, zu geben.

Der Berliner Schauspielerin Elisabeth Haug gelang es meisterlich, sich in die Psyche jener Frau aus dem 16. Jahrhundert zu versetzen. Als Gastgeberin traf sie leider erst kurz vor dem Kammerspiel aus Berlin in Götterswickerhamm ein, ihr Navigationsgerät hatte sie in die Irre geleitet, tja, die moderne Technik halt. Vielleicht war es ihr daher nicht möglich, ein weiteres Werk moderner Technik zu überprüfen, die Tonqualität war nicht die beste, so dass die Zuhörer in den ersten 15 Minuten leider nicht jedes Wort der "Lutherin" verstehen konnten. Aber was soll's - das ist nun mal so, wenn 500 Jahre Menschheitsgeschichte überbrückt werden und die Gäste ja eigentlich in den fernen Anfangsjahren der Reformation am Tische der Luthers Platz genommen haben.

Selbstbewusst und feinsinnig plaudert Katharina Luther über Armut, Gehorsam und die Werke Luthers, interpretiert seine berühmten Tischreden aus weiblicher Sicht neu, fügt ihre eigenen Gedanken hinzu und widerspricht ihrem Martinus zuweilen. "Warum muss nicht auch der Mann der Frau dienen", fragt sie sich ans Publikum gewandt, "gehorchen wir denn nicht sogar den Kindern, wenn wir ihre Wünsche erfüllen. So dient doch alles einander." Als Zeugin der geistigen und gesellschaftlichen Veränderungen gerade des 16. Jahrhunderts haben ihre Aussagen auch heute, 500 Jahre später, noch einen geradezu enormen Aktualitätsgehalt. Sei es, wenn sie den Frieden heraufbeschwört: "Wenn Frieden im eigenen Haus ist, ist Frieden im ganzen Lande", wenn sie über den manchmal hervortretenden Höhenflug ihres Mannes spricht und ihn leise ermahnt: "Wenn Du kleinmütig bist, kann ich Deine wahre Größe erkennen". Sie weiß um seine Anflüge von Depression, beim Tod der geliebten Tochter beispielsweise, den sie eher von der Natur gegeben hinnimmt als ihr Mann, wenn die Wittenberger Lutherstadt sein wollen, aber er ihnen eigentlich nichts Wert sei.

Elisabeth Haug gibt Katharina von Bora ein Gesicht und lässt sie feinsinnig die weibliche Sicht auf das Zeitgeschehen vorstellen. Nicht vor großen Menschenmengen, nicht von der Kanzel herab, wie es ihr Mann Martinus tut, sondern beim Supperühren in der heimischen Küche, nachdem sie beim Essen mit immerhin nahezu 40 bis 50 Gästen, die sich täglich um die Suppenschüssel scharten, den Tischreden ihres Mannes gelauscht hatte. Eines wird ebenfalls deutlich, die feste Zuneigung, ja Liebe, zwischen dem ehemaligen Mönch und der entlaufenen Nonne, deren Heirat eigentlich für beide die zweite Wahl war. Und sich doch zu einer großen Erfolgs- und Liebesgeschichtete wandelte. Katharina von Bora starb 1552 nach einem Unfall mit ihrem Fuhrwerk auf der Flucht vor der Pest in Torgau, wo sie auch begraben liegt. Noch heute erinnert ein kleines Museum an sie.

