Toter in Lohberg: Polizei wertet die Spuren aus

Im Falle des in Lohberg getöteten 51-Jährigen ist die Mordkommission weiter mit Hochdruck auf der Suche nach den Tätern. Derzeit werden die am Tatort sichergestellten Spuren ausgewertet und Personen befragt, teilt die Pressestelle des für den Fall zuständigen Polizeipräsidiums Duisburg mit.

Weitere Zeugenhinweise sind nach dem Aufruf am Donnerstag jedoch noch nicht eingegangen.

Der Mann war, wie berichtet, am Mittwoch gegen 6.15 Uhr mit schweren Verletzungen vor seinem Haus an der Koksstraße aufgefunden worden.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Lohbergers feststellen. Erst die Obduktion ergab, dass der 51-Jährige einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

Am Donnerstag suchten die Ermittler die Umgebung des Hauses mit Hilfe von Spürhunden nach Beweismaterial und Spuren ab.

Über Einzelheiten zur Tat, zum Beispiel die Todesursache oder den -zeitpunkt will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen weiterhin keine Angaben machen. Das sei Täterwissen, heißt es. "Wir ermitteln in alle Richtungen", erklärte eine Sprecherin am Freitag.

(rme)