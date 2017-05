Dinslaken/Voerde/Hünxe: Trägervielfalt bei den Kitas erhalten

Den geforderten Eigenanteil aufzubringen, fällt manchem Betreiber einer Kindertagesstätte schwer. Die katholische Kirchengemeinde wandte sich mit einem Hilferuf und der Bitte um finanzielle Unterstützung an die Stadt Voerde. Von Heinz Schild und Petra Kessler

Der Hilferuf der katholischen Kirchengemeinde Sankt Peter und Paul hat Gehör gefunden. Die Gemeinde wandte sich vor einiger Zeit an die Stadt Voerde und bat um finanzielle Unterstützung für die von ihr betriebenen vier Kindertagesstätten im Stadtgebiet. An die Kommune erging der Appell, für die 65 eingerichteten Überhang-/Zusatzplätze ab dem neuen Kindergartenjahr (1. August) den Trägeranteil in Höhe von 12 Prozent und anteilige Fehlbeträge zu übernehmen. Ansonsten könnten Schließungen einzelner Einrichtungen notwendig werden.

Der Jugendhilfeausschuss befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit dieser Thematik und sprach die Empfehlung aus, dass die Kommune der katholischen Kirchengemeinde die gewünscht Unterstützung gewährt. Es geht um rund 110.000 Euro. Die Mehrbelastung für die Stadt läge bei 60.000 Euro, weil in dem Gesamtbetragbetrag von 110.000 Euro bereits 50.000 Euro an freiwilligen finanziellen Leistungen enthalten sind. Die Bitte um finanzielle Hilfe geht dabei nicht auf ein spezifisches Voerder Problem zurück, der von den Trägern (wie beispielsweise Evangelische und Katholische Kirche, Caritas, Arbeiterwohlfahrt) aufzubringende Eigenanteil wird auch in Dinslaken und Hünxe als problematisch angesehen.

Die Gemeinde Hünxe hat deshalb für die seit dem vergangenen Jahr zusätzlich geschaffenen Betreuungsplätze den Trägeranteil übernommen. Das gilt bislang für die evangelische Kindertagesstätte Hünxe und soll auf die evangelische Kita Drevenack und die katholische Einrichtung in Bruckhausen ausgeweitet werden, wie Hauptamtsleiter Klaus Stratenwerth gestern sagte. Für die Regelplätze bleibt der Trägeranteil bestehen. "Die Problematik ist immer wieder Thema gewesen, wir sind mit den Trägern im Dialog", so der allgemeine Stellvertreter des Hünxer Bürgermeisters.

"Die Träger bekommen die zwölf Prozent Eigenanteil nicht aufgebracht, die Einrichtungen kommen mit dem Budget nicht aus. Personal und Gebäude kosten manchmal mehr, als es das Budget vorsieht", sagte Caritasdirektor Michael van Meerbeck, dessen Verband in Dinslaken sechs Kindertagesstätten betreibt und zum Sommer hin eine Großtagespflegestelle mit neun Betreuungsplätzen für Kinder in Friedrichsfeld eröffnen wird. Wohlfahrtsverbände wie die Caritas sind in Dinslaken in vielen Bereichen vom Eingenanteil befreit, der dann von der Kommune geschultert wird, wie Michael van Meerbeck berichtete. Grundlage für die komplette oder teilweise Übernahme des Trägeranteils ist nach Aussage von Thomas Pieperhoff, Pressesprecher der Stadt Dinslaken, eine Einzelfallentscheidung, die vom Jugendhilfeausschuss getroffen wird. Es gehe um Sicherstellung der Vollversorgung und Erhalt der Trägervielfalt.Die Die Kita-Budgets, die sich aus Anteilen des Landes, der Kommune und des Trägers zusammensetzen, reichen seiner Ansicht nach nicht aus, das Gesetz sei im Finanzbereich mangelhaft und müsse deshalb dringend verändert werden.

Dass es eine baldige Reform des Kinderbildungsgesetzes (kurz Kibiz) gibt, die zu einem niedrigeren Trägeranteil führt und die Finanzierung der Kindergartenplätze auf eine solidere Basis stellt, hofft auch Klaus Stratenwerth. Die in Hünxe vorhandene Trägervielfalt (Kitas betreiben die Kommune, die Evangelische und die Katholische Kirche sowie eine Elterninitiative) lobt der Verwaltungsmitarbeiter als "gut und sinnvoll". Die Vielfalt der Träger und die Werte, für die sie stehen, ist auch für Caritasdirektor Michael van Meerbeck von besondere Bedeutung, "denn es geht immer auch um Inhalte".

Als in der Sitzung des Voerder Jugendhilfeausschuss über von der katholischen Kirchengemeinde erbetenen Zuschuss zu ihren Kitas diskutiert wurde, berichtete Lothar Mertens, in der Voerder Verwaltung zuständiger Fachbereichsleiter für die Kindergärten, dass nach einer jüngst veröffentlichten Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes die Kommunen jährlich Zuschüsse an Träger, die ihren Anteil nicht mehr aufbringen könnten, in Höhe von rund 200 Millionen Euro jährlich über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinaus zahlen würden. Die Verwaltung hat nach dem Hilferuf der katholischen Kirche aus Gleichbehandlungsgründen auch mit der Evangelischen Kirche über die Kita-Finanzierung gesprochen.

