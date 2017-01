Dinslaken: Traglufthalle beeindruckt Freibadverein

Nach geltender Beschlusslage des Dinslakener Stadtrates kommt eine Konstruktion, wie sie in Gladbeck seit Jahren im Einsatz ist, für Hiesfeld nicht infrage. Verwaltung erarbeitet neue Vorlage für Sondersitzung des Sportausschusses. Von Heinz Schild

Eine Traglufthalle über einem Freibad? "Ja, das könnte etwas für Dinslaken sein." In dieser Ansicht sieht sich der Hiesfelder Freibadverein nach dem Besuch in Gladbeck bestätigt, wie Vereinsvorsitzender Thomas Giezek und seine Stellvertreterin Lilo Wallerich gestern erklärten. In der knapp 20 Kilometer entfernten Stadt sahen sich einige Vertreter des Freibadvereins, gemeinsam mit Repräsentanten der Dinslakener Verwaltung, einigen Ratsmitgliedern sowie Vertretern von Hiesfelder Vereinen das Freibad in Gladbeck an. Es waren etwa 15 Teilnehmer, Giezek hatte auf mehr gehofft.

Um die dortige Anlage für den Schwimmbetrieb ganzjährig nutzen zu können, verfügt sie über eine Traglufthalle und ist an die Fernwärme angeschlossen. Betreiber ist der Schwimmverein Gladbeck. Da die Hiesfelder den Erhalt ihres Freibades als unabdingbar ansehen, hat der Freibadverein einen Bürgerantrag eingerecht, in dem der Bau eines wettkampffähigen 50-Meter-Freibadbeckens mit Traglufthalle gefordert wird. Zu dem Ortstermin in Gladbeck hatte der Hiesfelder Verein eingeladen, um Bewegung in die Diskussion über die Dinslakener Bäderlandschaft zu bringen, nachdem der Stadtrat in seiner Dezembersitzung beschlossen hatte, dass die Verwaltung gemeinsam mit den Stadtwerken ein Finanzierungskonzept für die im Bädergutachten genannten Varianten zum Bäderausbau erarbeitet. Der Bau eines Naturbades in Hiesfeld und der ursprüngliche FDP-Vorschlag für ein Freibad mit Traglufthalle sollten bei den Überlegungen allerdings keine Rollen spielen, so der Ratsbeschluss.

FOTO: TG

FOTO: TG

"Wir haben eine beeindruckende, sehr große Traglufthalle gesehen, die ein 50-Meter-Becken überspannt", gab Christa Jahnke-Horstmann, zuständige Beigeordnete der Stadt Dinslaken, ihren ersten Eindruck nach der Besichtigung des Freibades in Gladbeck wieder. Ob das dort Gesehene etwas für Dinslaken wäre? "Dazu gibt es noch keine abgestimmte Verwaltungsmeinung", so Jahnke-Horstmann zur RP. Sie erinnerte an die geltende Beschlusslage, nach der der FDP-Antrag zur Traglufthalle vom Rat mehrheitlich abgelehnt worden sei. Nun liege ein Bürgerantrag zu dieser Thematik vom Freibadverein vor, dazu werde die Verwaltung eine Stellungnahme erarbeiten. Das kommunale Bäderkonzept wird am 21. Februar Thema einer Sondersitzung des Sportausschusses sein, wie Jahnke-Horstmann sagte. Für diese Sitzung wird die Verwaltung entscheidungsreife Vorlagen vorbereiten.

Von der CDU-Fraktion gibt es einen Beschluss, nach dem sie gegen den Ausbau des Hiesfelder Bades ist. Stattdessen soll das Stadtwerkebad DINamare ausgebaut werden, "vorausgesetzt, wir können es bezahlen", so Heinz Wansing, christdemokratischer Fraktionschef. Er hätte sich die Traglufthalle in Gladbeck gern angesehen, um sich einen Eindruck zu verschaffen, ob dies eine Alternative für einen anderen Standort sein könnte, war aber beruflich verhindert.

Auch der Dinslakener SPD-Parteichef Reinhard Wolf schaffte es nicht zu dem Ortstermin, die Freibad- und Traglufthallen-Thematik ist nach seinen Worten bei den Genossen noch nicht ausdiskutiert. Alle Optionen sollten überprüft und Kosten ermittelt werden. Die SPD werde die Verwaltungsvorlage mit Daten, Fakten und Finanzierungsmodellen abwarten, bevor sie sich positioniere.

"Am allerwichtigsten ist es, das Freibad in Hiesfeld zu erhalten", erklärte Gerd Baßfeld, Fraktion die Linke. Spätestens 2019 müsste es wieder eröffnen, da stehe der Bürgermeister im Wort. Das Freibad müsste dann renoviert und technisch auf dem neuesten Stand sein, eine Traglufthalle wäre schön, aber nicht zwingend erforderlich.

Der Freibaderhalt hat auch für Thomas Giezek Priorität, die Traglufthalle könnte auch an einem anderen Standort als Hiesfeld stehen. Wichtig ist ihm, dass die Thematik von der Politik aufgegriffen und abgeklärt wird, was eine solche Halle kostet und wie effizient sie ist. Giezek und seine Mitstreiter sind überzeugt, dass die Traglufthalle für Dinslaken ein gangbarer Weg ist, durch den die Kommune mit einfachen Mitteln viel Geld sparen kann.

