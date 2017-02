Dinslaken: Traurig über Zustand des Parkfriedhofs

Das teilweise recht ungepflegte Erscheinungsbild des Gräberfeldes 40 der kommunalen Begräbnisstätte an der B 8 in Dinslaken macht Hermann Schmitz tief betroffen. Die Stadt will zum Sommer hin für Verbesserungen sorgen. Von Heinz Schild

Auf dem Feld 40 (oder XL) des Parkfriedhofs an der B 8 in Dinslaken kümmert sich Hermann Schmitz um zwei Gräber, das seiner Frau und das seiner Eltern. Doch der allgemeinde Pflegezustand dieses Bereiches der kommunalen Beerdigungsstätte treibt dem 86-Jährigen die Tränen in die Augen. Die Wege sind teilweise überwuchert, Begrenzungen kaum zu erkennen, am Rand liegt noch Laub vom Vorjahr, eingefallene oder längst aufgegebene Grabstellen, die nicht mehr gepflegt werden, bieten einen traurigen Anblick. Seine verstorbenen Angehörigen in einem solchen Umfeld zu wissen, schmerzt den 86-jährigen Senior, der mit seinem Bruder Alfred (83) regelmäßig den Parkfriedhof besucht. "Das zerreißt mir das Herz", sagt Hermann Schmitz traurig, "der Zustand des Gräberfeldes 40 wird der Würde des Ortes nicht gerecht."

Die linke Grabstelle neben dem letzten Ruheplatz seiner Frau hat Hermann Schmitz schon selbst hergerichtet, damit sie nicht ungepflegt wirkt. Der Friedhofsverwaltung hat Schmitz seine Kritik am Erscheinungsbild des Gräberfeldes bereits vorgetragen und den zuständigen Mitarbeiter bei einem Ortstermin auf die Missstände hingewiesen. Das war Mitte Oktober vergangenen Jahres. Verbesserungen seien zugesagt worden, doch sei bislang nichts geschehen."Wir haben neun Mitarbeiter, die auf drei Friedhöfen nach dem Rechten sehen, das macht Kompromisse nötig", erklärt Horst Dickhäuser, Sprecher der Stadt Dinslaken, auf RP-Nachfrage den Pflegezustand. Auf dem Parkfriedhof gebe es 2000 verwaiste Grabstellen, die nicht so schnell nachbelegt werden könnten, wie es wünschenswert wäre.

Als die Kommune veranlasste, dass ein Teil der unbelegten Grabstellen mit Rindenmulch abgedeckt wird, habe es viele Beschwerden darüber gegeben. "Das sieht ja aus wie auf der Kompostieranlage", habe es geheißen.

Von der Stadtverwaltung ist nun geplant, zum Sommer hin, wenn der Haushalt freigegeben ist, die aufgegebenen Grabstellen zu entkrauten und dann mit Rasen einzusäen. Der müsse allerdings später geschnitten werden, was pflegeaufwendig sei und zusätzliches Personal erfordere. Die Kosten würden in die Friedhofsgebühren einfließen, was sicherlich zu Kritik führen werde. Zudem sei geplant, die Wege auf Vordermann zu bringen und mit einer Wasser gebundenen Decke zu versehen "Das gilt für den gesamten Parkfriedhof, insbesondere für Feld 40", so Dickhäuser weiter.

Quelle: RP