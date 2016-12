Dinslaken: Tuncel greift Vizebürgermeister Yildiz an

Integrationsratsvorsitzender nennt Beschuldigungen rufschädigend und verleumderisch.

"Entsetzt" zeigt sich der Integrationsratsvorsitzende Turhan Tuncel über die Aussagen des stellvertretenden Bürgermeisters Eyüp Yildiz in der Ratssitzung vom 13. Dezember. "Die Beschuldigungen des stellvertretenden Bürgermeisters Eyüp Yildiz gegen meine Person, einen meiner Vertreter und den Integrationsbeauftragten Burhan Cetinkaya weise ich ausdrücklich zurück", schreibt Tuncel in einer Presseerklärung. Yildiz mache sich einseitig zum Sprachrohr verleumderischer und rufschädigender Aussagen.

Dinslaken Vizebürgermeister sollte sich nicht anmaßen, nach einseitigen Schilderungen von Yilmaz Adiyaman, den involvierten Personen ein "politisch autokratisches Verhalten" vorzuwerfen und die Integrationsarbeit mit einem "Scherbenhaufen" zu vergleichen. Die Beschuldigungen, dass Adiyaman seit über einem Jahr aus dem Integrationsrat hinausgedrängt werden solle, entsprächen, so Tuncel, nicht der Wahrheit. Der Vorwurf, dass Adiyaman Bilder gezeigt habe, "die auf eine mögliche Radikalisierung hindeuten könnten, sei falsch. Nach Auskunft des Staatsschutzes bestünden zu den Bildern, wie bereits die Stadtverwaltung mehrmals betont habe, keine Verdachtsmomente und auch keine Anzeichen für eine mögliche Radikalisierung.

Trotzdem werde dies als Grundlage genommen, Mitgliedern des Integrationsrates vorzuwerfen, dass sie nicht gehandelt hätten. "Warum sollten gerade der Integrationsbeauftragte und ich, die bei dem Thema sehr sensibel sind, nicht reagiert haben", schreibt Tuncel. Wenn Adiyamans Unterstellungen und Verleumdungen jetzt von Eyüp Yildiz wiederholt worden seien, seien sie nicht glaubwürdiger. Wenn Adiyaman neue Erkenntnisse und Beweise habe, solle er sie der Polizei vorlegen.

Yildiz behaupte zwar, dass der Dinslakener Appell nicht ausreichend gewesen sei, doch müsse ihm bewusst sein, dass darüber hinaus viele weitere Projekte vom Integrationsrat und dem Integrationsbeauftragten angestoßen und durchgeführt worden seien. Exemplarisch seien nur genannt: Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte und Lehrer, Intensivierung des interreligiösen Dialogs, Informationsveranstaltungen zum Thema religiöser Extremismus, Mitarbeit am Präventionsprogramm "Wegweiser" gegen gewaltbereiten Salafismus, Vernetzung von Migrantenvereinen und Moscheegemeinden und - nicht zu vergessen - ein großes interkulturelles Fest.

"Ich frage mich, welche konkreten Projekte und Maßnahmen Eyüp Yildiz in die Wege geleitet hat", schreibt der Integrationsratsvorsitzende. Seit der Integrationsbeauftragte im Amt sei, könne man auf eine erfolgreiche Integrationsarbeit in Dinslaken zurückblicken. In diesem Zusammenhang, so Tuncel, bedanke er sich bei Burhan Cetinkaya für sein außerordentliches Engagement.

(jöw)