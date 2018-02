später lesen Voerde 24-Jährige schwebt nach schwerem Unfall in Lebensgefahr FOTO: Arnulf Stoffel 2018-02-24T15:31+0100 2018-02-24T15:25+0100

In Voerde sind am Samstagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt, ein Mann schwer. Der Fahrer war mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten.