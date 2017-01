Voerde: Vielseitig, mitreißend und besinnlich

Ein Weihnachtskonzert kurz vor Silvester - die Sankt Paulus Gospelsingers hatten sich ein buntes Programm ausgedacht, bei dem auch das Publikum mitmachen durfte. Von Florian Langhoff

In der Adventszeit sind viele Menschen mit dem Thema Weihnachten schon fast übersättigt. In sämtlichen Geschäften hat man festliche Melodien im Ohr, viele Chöre absolvieren ihre Adventskonzerte. Nicht so die Sankt Paulus Gospelsingers, die ihr Weihnachtskonzert auf den Nachmittag vor dem Silvestertag gelegt haben. "Die Zeit vor den Festtagen soll ja eine Zeit der Ruhe und Besinnung sein", erklärt Chorleiter Stefan Büscherfeld die Entscheidung. "Außerdem geht die eigentliche Weihnachtszeit ja vom Heiligen Abend bis zum Fest Mariä Lichtmess am 2. Februar."

Weihnachtlich geht es bei den Sankt Paulus Gospelsingers dann auch zu. Mit dem Stück "Freedom is coming" betreten die Chormitglieder singend den Altarraum und bleiben mit dem besinnlichen "Deep River of Love" auch erstmal dem Gospelgenre treu. Das bestimmt auch das weitere Konzertprogramm, wobei die Chorsänger sich als vielseitige Musiker präsentieren. Während sie die meisten Stücke begleitet vom E-Piano (Stefan Büscherfeld) singen, stimmen sie das englische Weihnachtslied "Hark! The Herald Angels Sing" ganz ohne Begleitung an. Zu anderen Stücken steht gleich eine ganze Begleitband mit Bass, Blechbläsern und Schlagzeug zu Verfügung, die sich ebenfalls aus den Reihen der Chorsänger rekrutiert.

Und die machen stimmlich nicht nur im Chor eine gute Figur. Immer wieder lassen einzelne Chormitglieder bei den Strophen verschiedener Lieder, wie etwa "I love the Lord", ihre Stimmen als Solisten erklingen und begeistern damit das Publikum. Allen voran Manni Schmitt, der nicht umsonst als "schwarze Stimme des Niederrheins" gilt und mehrere der Chorstücke mit seinen, teils spontan improvisiert wirkenden, aber zeitlich immer auf den Punkt sitzenden Gesangseinlagen veredelt. Kein Wunder, dass nach jedem Stück ein Applaus des Publikums durch die Pauluskirche klingt.

Doch die Zuhörer sind bei den Sankt Paulus Gospelsingers keineswegs zur Untätigkeit verurteilt. "Es wird jetzt gleich vor jedem Stück ein kurzes Vorspiel geben. Sie werden schon hören, wann sie mitsingen sollen. Tun sie das kräftig", fordert Stefan Büscherfeld die Konzertbesucher vor dem ersten Block von "Mitsingliedern" auf.

Das Publikum zieht da gerne mit und so tönen Weihnachtslieder wie "O du fröhliche" und "Stern über Bethlehem", aber auch das bekannte "Jingle Bells" und "Feliz Navidad", von Chor und Zuschauern gemeinsam gesungen, durch die Pauluskirche.

Am Ende erhebt sich das Publikum von den Sitzen und spendet den Chormitgliedern stehend Applaus. Die bedanken sich mit einer Zugabe bei den Gästen: Leonard Cohens "Halleluja" mit einem anderen Solosänger für jede Strophe. Dann entlassen sie ein begeistertes Publikum in Richtung des Jahreswechsels.

Quelle: RP