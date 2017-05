später lesen "Bürger helfen Bürgern" Brand an sozialer Einrichtung in Voerde FOTO: Michael Weber 2017-05-06T09:24+0200 2017-05-06T10:34+0200

Am frühen Samstagmorgen hat es an der sozialen Einrichtung "Bürger helfen Bürgern" in Voerde-Friedrichsfeld gebrannt. Das Feuer griff von einem Container auf den Dachstuhl des Gebäudes über. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.