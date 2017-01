Ein Unbekannter warf am Sonntag gegen 3.10 Uhr einen Feuerwerkskörper auf einen Pkw an der Wilhelm-Leuschner-Straße.

Daraufhin stieg der Beifahrer, ein 23-jähriger Voerder, aus dem Auto und sprach den Mann, der in Begleitung einer Frau war, an. Dieser griff daraufhin unvermittelt den Voerder an und schlug auf ihn ein, wie die Polizei gestern mitteilte. Der Voerder flüchtete sich in den Pkw, woraufhin der Täter die Fahrzeugtür aufriss und dem 23-Jährigen mit dem Knie mehrfach gegen den Kopf stieß. Anschließend ließ er von seinem Opfer ab und flüchtete mit seiner Begleiterin in Richtung Konrad-Duden-Straße.

Von dem Schläger liegt eine Personenbeschreibung vor. Danach ist er etwa 30 Jahre alt, zirka 1,90 Meter, dunkle Haare, dunkler Teint, vom Erscheinungsbild der Punk-Szene zuzuordnen, bekleidet war er mit einer schwarzen Strickmütze mit Totenkopfmotiv und einer schwarzen Jacke. Die Begleiterin ist etwa 35 Jahre alt, schätzungsweise 1,60 Meter groß. Sie hatte rosagefärbte, zum Pferdeschwanz gebundene Haare, bekleidet war sie mit einem weißen Rollkragenpullover und einem grünen Mantel.

Hinweise an die Polizei Wesel, Telefon 0281 107-0.

Quelle: RP