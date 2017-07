Voerde/HÜnxe/Wesel: Volksbank: Marc Indefrey jetzt Bevollmächtigter

Marc-André Indefrey ist zum Generalbevollmächtigen der Volksbank Rhein-Lippe ernannt worden. Mit der Benennung sind für Indefrey umfangreiche Bildungs- und Entwicklungsmaßnahmen verbunden. Der 38-Jährige arbeitet seit 1998 bei der Volksbank Rhein-Lippe. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann übernahm er zunehmend verantwortliche Aufgaben. Seit 2012 war er als Prokurist und Bereichsleiter tätig.

Seinen "neuen Titel" hat Indefrey sich mit Engagement und Verantwortungsbewusstsein erarbeitet. Mit seiner Familie wohnt Indefrey in Spellen und ist stark in der Region Rhein-Lippe und dem Vereinsleben verwurzelt. Nun ist er bei der Volksbank als Generalbevollmächtigter zur Stellvertretung des Vorstands in allen rechtlichen Angelegenheiten befähigt.

Außerdem freut sich die Volksbank Rhein-Lippe über das gute Abschneiden ihrer Auszubildenden. Gleich fünf der prüfungsbesten Bankauszubildenden der genossenschaftlichen Finanzgruppe haben ihr "Handwerk" dort gelernt. Als fünf von 39 Einser-Prüflingen aus dem gesamten Rheinland und Westfalen wurden Marc Bückmann, Nick Löwe, Tim Neumann, Leonie Kortz und Philipp Passe für ihr hervorragendes Abschneiden geehrt. Sie erreichten 92 beziehungsweise 93 von möglichen 100 Punkten bei der Abschlussprüfung und bekamen eine Urkunde und ein Erinnerungspräsent.

Erfreut über die hervorragenden Ergebnisse des eigenen Nachwuchses zeigt sich die Ausbildungsleiterin der Volksbank, Sandra Heutmann. "Dass gleich fünf Prüflinge von uns diese Top-Platzierung auf Landesebene erreicht haben, macht uns unheimlich stolz. Wir werten das als Beweis für die fundierte Berufsausbildung in unserem Haus", sagt Heutmann und ergänzt: "Erwähnen möchten wir an dieser Stelle natürlich auch die guten Prüfungsleistungen der vier weiteren Auszubildenden dieses Jahrgangs." Acht der neun Auszubildenden gehören auch künftig als "Jungbanker" zum Team und werden in der Kundenberatung arbeiten.

Quelle: RP