Dinslaken: Vom Finanzbeamten zum Pastor

Berthold Hennes ist ein Spätberufener. Mit 28 wechselte er ins Missionars- und Priesterfach. Heute ist der 65-Jährige für die Katholische Kirchengemeinde St. Ulrich der Ansprechpartner für Ginderich. Sein kleines Glück ist Menschlichkeit. Von Fritz Schubert

Berthold Hennes ist nichts Menschliches fremd. Das kann an seinem Werdegang liegen. Erfahrungen in der normalen Welt hat er genug gesammelt. Die kommen dem ehemaligen Finanzbeamten heute in einem anderen Metier zugute. Mit Verständnis für den Anderen schließt der 65-jährige Priester dessen Herz auf. Manchmal findet er auch Wege hinein. Dann spürt er, dass er etwas bewirken kann. Dass sein Dienst Sinn und Wert hat, wie er selber sagt. Das ist seine Berufung. Sein kleines Glück sind unter anderem Hausbesuche. Nachts um vier, wenn die Mutter gestorben ist, für andere da sein. Menschen Halt geben. Dem Gläubigen bei Schicksalsschlägen ebenso wie auch gerade dem vielleicht nicht mehr ganz so Gläubigen Orientierung bieten. Ohne Dogmen und Riten. Das ist es wohl, was er selbst vielleicht gar nicht so merkt, ihn aber zu einem etwas anderen Gottesmann macht: unmittelbare Mitmenschlichkeit.

Ginderich ist die perfekte Umgebung. 2009 kam Berthold Hennes als Pfarrer hierher. Am zweiten Tag legten die Schützen ihm einen Aufnahmeantrag auf den Tisch, am dritten kam der Sportverein. Alle ab 70 hat er schon besucht. 25 im Monat. Er weiß, wer aus Perrich ist, wer aus Werrich und wer aus Poll.

2014 kam die Fusion zur großen Katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich mit ihren sechs Kirchen in Alpen, Veen, Bönninghardt, Menzelen-Ost, Büderich und Ginderich. Das Team der vier Seelsorger ist in allen tätig. Die Neuorganisation hat mit Geld zu tun. Und zwar mit dem fehlenden. "Als Zahlenmensch verstehe ich das", sagt Berthold Hennes, der für Ginderich Ansprechpartner der Kirchengemeinde (geblieben) ist. Weit weg von den eigenen Wurzeln.

Hennes stammt aus Neunkirchen/Saar. Kohle und Stahl bestimmten die Region zu seiner Kindheit. In der Familie waren alle Onkel entweder auf der Zeche oder am Schmelzofen. "Heute ist das eine grüne Landschaft", sagt er fast schwärmerisch über eine Gegend, die den Strukturwandel geschafft hat. Der kleine Berthold ist Einzelkind mit einem Hang zum Mannschaftssport. Borussia Neunkirchen, in den 60er Jahren Bundesligist, ist nicht ganz unschuldig daran. Und Real Madrid. Schon als Neunjähriger wurde er Fan. Verzaubert vom weißen Trikot der Königlichen, obwohl er sie doch nur vom Radio oder aus der Zeitung kannte.

Als Zahlenmensch hat er Daten und Ergebnisse im Kopf. Zum Beispiel das 7:3 der Madrilenen gegen Eintracht Frankfurt vor 135.000 Zuschauern im Glasgower Hampden Park im Finale um den Europapokal der Landesmeister. In Stuttgart hat er Real mal live spielen sehen. Und beim 0:0 in Dortmund - nach dem legendären Torumfaller beim Hinspiel in Madrid 1998 in der Champions League.

Im Treppenhaus rahmen ein weißes Raúl-Trikot und ein gelbes von Roberto Carlos aber das Poster einer Mannschaft ein, die für Berthold Hennes die größte ist: die brasilianische Weltmeister-Elf von 1970. "Die nehm ich mit ins Grab. Aber das werde ich wohl testamentarisch verfügen müssen", sagt der Pastor und lacht.

Sagt das etwas aus über ihn? Ja, er ist ein bisschen fußballverrückt. Hennes hat selbst gespielt. Zum Beispiel bei den Messdienern. Die Geselligkeit gefällt ihm. Gemeinschaft tut ihm gut. Das Miteinander lernen. Beim Sport, in der Schule und bei der Marine - erst auf einem Schnellboot, dann auf einer Fregatte - macht er seine Erfahrungen. "Eine gute Schule", sagt der Mann der 1986 am Aufbaugymnasium Abitur machte und nach der Bundeswehrzeit in Homburg eine Ausbildung im Finanzamt Homburg absolvierte. Gearbeitet hat er dann in St. Wendel. Verbeamtet auf Lebenszeit. Auf Lebenzeit? Da muss doch noch mehr sein. Fremde Länder zum Beispiel. "Wenn du noch mal was Anderes tun willst, dann bevor du 30 wirst", hat er sich gesagt. 1979, mit 28, hat er beim Finanzamt gekündigt und ist zu den Steyler Missionaren gegangen. Die kannte er von Kind auf durch eine Zeitschrift, die eine Tante abonniert hatte. "Der Jesusknabe". Geschichten und Bilder von Afrika, Asien und Südamerika standen darin. Hennes machte Nägel mit Köpfen. Theologiestudium in St. Augustin, 1986 Priesterweihe. 1987 kam für Hennes die Auslandserfahrung. Vier Monate Bolivien. Da wollte er immer schon einmal hin, weil seine Volksschule eine Patenschaft mit der Hauptstadt Sucre hatte. Dass er mathematisch, aber nicht fremdsprachlich begabt ist, hatte Hennes schon in der Schule festgestellt. "In Südamerika habe ich dann schnell gemerkt, das kannst du nicht", sagt er. "Und dann war es auch gut so."

1988 kam Berthold Hennes an den Niederrhein. Walsum, Emmerich und Hünxe-Bruckhausen - die erste richtige Pfarrstelle von 1995 bis 2009 - waren seine Stationen. 1997 war er vom Orden ins Bistum gewechselt.

Frischen Wind um die Nase findet er gut. Und solche, die dafür sorgen. Johannes XXIII. war so einer. Dem volkstümlichen Papst war er als Achtjähriger auf einer Pilgerreise begegnet, hatte einen Händedruck und ein Bonbon von ihm bekommen. Ein Bild von Johannes steht aus seinem Schreibtisch. Dem aktuellen Pontifex Franziskus wünscht er, dass er "20 Jahre jünger" und Margot Käßmann, dass sie noch im Amt wäre.

Wer Hennes nach der Ökumene fragt, bekommt schnell klare Antworten. "Ein Herz und eine Seele", bezeichnet der katholische Pastor sein Verhältnis zum früheren evangelischen Kollegen in Bruckhausen. Und das bei Andachten, Messen, Gesprächen und Sitzungen. "Es war die Einheitskirche, in der es eben unterschiedliche Standpunkte gibt", sagt Hennes. "Unterschiede an der Basis gibt es ja nicht.

Glaubwürdigkeit liegt ihm in Zeiten kirchlicher Krisen am Herzen. "Schafft sich die katholische Kirche ab?" von Thomas von Mitschke-Collande ist ein Buch, das Berthold Hennes umtreibt. Dennoch ist er Optimist, und sagt: "Es gibt blühende kirchliche Oasen." Die Nacht der Lichter zum Beispiel, adventliche Seniorennachmittage und Krabbelgottesdienste sind Beispiele des kleinen Glücks.

Überhaupt Kinder: In der Gindericher Wallfahrtskirche gibt es mittlerweile hinten, unterhalb der Orgel, einen Kindertisch mit Malbrett. Und stand nicht gerade erst ein Kind als Zeichen der Hoffnung im Fokus der Christen?

Quelle: RP