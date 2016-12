Dinslaken: Walzwerk: Mit der Kuka fing es an

Im Gewerbegebiet Thyssenstraße hat sich Thomas Grosse seinen Traum von einem Veranstaltungszentrum erfüllt. In alter Industriekulisse ist das Walzwerk entstanden. In einer Serie stellen wir die verschiedenen Lokalitäten vor. Von Heinz Schild

Eine Rockdiscothek ist die Kulturkantine (kurz Kuka) schon lange nicht mehr. Früher wurde in dem Musikclub, der sich im Gewerbegebiet an der Thyssenstraße befindet und Teil des Walzwerkes, des Veranstaltungszentrums von Thomas Grosse ist, nur Rockmusik gespielt. Nachdem Grosse die Kuka übernommen und im April 2006 wieder eröffnet hatte, ging das noch etwa drei Jahre so. Der Musikgeschmack wandelte sich. "Nur Rock bringt es nicht", weiß Thomas Grosse. 150 Gäste am Abend reichen nicht, um die Kosten zu decken, 300 Gäste sollten es schon sein. Längst wird deshalb auf die verschiedenen Musikgeschmäcker eingegangen, so gibt es 80er- und 90er-Jahre-Partys, Foxkantine (für die Freunde von Discofox), Veranstaltungen für die über 30-Jährigen, aber auch die Hits aus den Charts werden aufgelegt. Ab und an auch noch Rock. Die Kuka ist freitags und samstags sowie vor den Feiertagen geöffnet.

Mit der Kuka fing vor über zehn Jahren alles für Thomas Grosse an. Sie ist die Eizelle des heutigen Walzwerkes. Um sie damals renovieren zu können, verpfändete er sein Haus. Das ist inzwischen Vergangenheit. 450 Gäste haben heute in de Kulturkantine Platz, weitere 550 Besucher fasst die Werkhalle, die zweite Veranstaltungsräumlichkeit der Kuka. Doch so viele Besucher werden nicht eingelassen, bei 900 ist Schluss. "Die Leute wollen sich schließlich auch noch bewegen können", sagt Thomas Grosse, "denn was nutzt eine Tanzfläche, wenn sie so voll ist, dass ich nicht tanzen kann?". An einem Wochenende besuchen 1500 bis 1600 Leute Kuka und Werkhalle. Die Werkhalle hat der 58-Jährige im Januar als Ort für Live-Events eröffnet. Wem die Musik in der Kuka nicht zusagt, der kann in die Werkhalle wechseln.

Die ehemalige Fabrikhalle auf dem Gelände des alten Walzwerks wurde von Thomas Grosse mit viel Liebe zum Detail restauriert und den Bedürfnissen als Veranstaltungsort entsprechend umgebaut. Und auch weiterhin wird dort ständig gewerkelt. Das Walzwerk verfügt über eine 4000-Watt-Musikanlage sowie über eine computergesteuerte Lichtanlage. Die Industriekulisse ist geblieben, das Ambiente lädt zum Feiern ein. Wer es etwas ruhiger liebt, kann sich in die Bereiche zum Chillen zurückziehen oder sich in den Biergarten setzen. Auch im kommenden Jahr wird in der Kuka umgebaut, sie bekommt eine neue Lüftungsanlage, außerdem wird die Herrentoilette vergrößert.

In der Kuka herrschen Regeln, die streng eingehalten werden. Eintritt wird nicht erhoben. Jeder Besucher zahlt eine Spende von einem Euro, das Geld geht an Schulen und Kitas in Dinslaken. Der Mindestverzehr beträgt sieben Euro (Ausnahmen bei Sonderveranstaltungen). Eingelassen werden nur Besucher ab 18 Jahren mit Personalausweis. Kutten und Vereinabzeichen sind nicht erlaubt. Grundsätzlich wird jeder Gast am Eingang kontrolliert. Taschen und Rucksäcke dürfen nicht mitgebracht werden, Jacken sind abzugeben. Drogendelikte werden angezeigt.

Quelle: RP