Dinslaken: Weihnachtszeit ist immer Gesangszeit

Ist es ein Vorurteil oder stimmt es tatsächlich, dass die Deutschen sich beim Singen am schwersten tun? In der Advents- und Weihnachtszeit wird überall der Gegenbeweis angetreten. Kein Konzert, bei dem nicht kräftig mitgesungen wird. Von Heinz Schild

Wohltuende, warme Harmonien gehen direkt ins Herz - und das gilt besonders in der Advents- und Weihnachtszeit. Es erklingen nicht nur überall festliche Weisen, die Menschen singen die alt bekannten Lieder auch gerne mit - ohne sich lange bitten zu lassen. Und selbst diejenigen, die keine großen Sänger vor dem Herrn sind, stimmen ein. "Die Advents- und Weihnachtszeit ist Gesangszeit", sagt Christoph Segerath, der zum Jahresende scheidende Leiter der beiden Kirchenchöre Sankt Johannes Eppinghoven und Sankt Dionysius Walsum. "Selbst der größte Stimm-Muffel traut sich, unterm Tannenbaum ,Macht hoch die Tür' und ,O du fröhliche' zu singen. Auch wenn er nicht immer den richtigen Ton trifft, aber das ist dann egal, denn er macht es ja nur einmal im Jahr", sagt der 51-Jährige schmunzelnd. Für ihn ist und bleibt das Singen ein Faszinosum und gleichzeitig die natürlichste Sache der Welt. "Die erste Sprache des Menschen ist der Gesang, hat schon Johann Gottfried Herder um 1770 geschrieben", weiß Segerath zu berichten.

Beim Singen merken die Menschen, dass es ihnen guttut, es der Gesundheit förderlich ist. "Das Singen stärkt nachweislich das Immunsystem gegen die Wintergrippe, es macht fit und lindert seelisches Leid. Zudem werden beim Singen Glückshormone ausgeschüttet", liefert Christoph Segerath die Erklärung für den gesundheitsfördernden Aspekt des Singens. Indem der Mensch den Mund öffnet, tief Luft holt, weitet sich der Brustkorb, die Stimmbänder werden in Schwingung versetzt, und der singende Mensch erlebt den eigenen Körper als einen Resonanzraum, als Musikinstrument. "Und das ist ein euphorisches Erlebnis", sagt Segerath. Lange Lieder haben eine ähnlich positive Wirkung wie Atemübungen beim Yoga. Und gerade an Weihnachten wollen viele Menschen dieses Erfahrung wieder neu machen und nutzen deshalb in der Gesellschaft anderer Menschen die Gelegenheit zum Mitsingen.

Das Fest von Christi Geburt ist nicht nur ein christliches Fest, sondern traditionell auch das Fest der Familie. Das gemeinsame Singen und das Vorlesen der Weihnachtsgeschichte haben Heiligabend in vielen Familien ihren festen Platz. "Denn Advents- und Weihnachtslieder gehören zum Weihnachtsfest einfach dazu", egal, ob man sie im heimischen Wohnzimmer, auf dem Weihnachtsmarkt oder in der Kirche singt. Vielfach sind es Lieder, die die Menschen schon in ihrer Kindheit gehört und dann selbst gesungen haben, Melodien und Texte sind ihnen daher wohl vertraut. "Bei Advents- und Weihnachtskonzerten lassen sich die Besucher gern darauf ein, zuzuhören, zu genießen und am Schluss wird dann gemeinsam gesungen. Beim offenen Adventssingen machen alle sofort mit - und zwar generationenübergreifend", gibt Christoph Segerath seine über viele Jahre als Chorleiter gewonnenen Erfahrungen wieder.

Während die älteren dieser Lieder so Segerath, sich mit dem Kern der christlichen Weihnachtsbotschaft befassen, thematisieren die neueren andere Aspekte, wie beispielsweise die Weihnachtsvorfreude, so in dem Lied "Morgen, Kinder, wird's was geben". Jede Familie hat ihren eigenen Geschmack, wenn es darum geht, welche Weihnachtslieder sie bevorzugt. Und was gesungen wird, ist auch von eigenen Wertvorstellungen abhängig, davon, ob Weihnachten in erster Linie als christliches Fest gesehen wird oder eher als Familienfest mit Plätzchen und Geschenken unterm Tannenbaum. Als das beliebteste Weihnachtslied gilt "Stille Nacht, heilige Nacht", das zum Unesco-Weltkulturerbe gehört und von dem verschiedene Versionen existieren, sei es Pop oder Gospel. Jede dieser Versionen hat nach Einschätzung von Christoph Segerath ihre Berechtigung. Seine Lieblingslieder sind "Tochter Zion", das so freudig ist und Begeisterung zum Ausdruck bringt, sowie "O du fröhliche".

Dieses Lied ist für ihn ein Klassiker, den er in jedem seiner Adventskonzerte präsentiert hat. "Die Zuhörer kennen dies Lied und singen es daher gerne mit. Und auf diesen Höhepunkt am Ende des Konzertes kann man hinarbeiten", sagt der erfahrene Chorleiter. Es ist für ihn schon lange beschlossene Sache, dass er zum Jahresende die Leitung seiner beiden Kirchenchöre in Eppinghoven und Walsum abgibt, um sich nach vielen Jahren in der Funktion als Chorleiter eine Auszeit zu nehmen.

In Sankt Johannes wird Segerath weiterhin als Organist tätig sein. Weitergehende Zukunftspläne für seine kirchenmusikalische Tätigkeit hat der Musiker zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nicht geschmiedet.

Quelle: RP