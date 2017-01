Dinslaken: Wenn der Ehemann zur Gefahr wird

Inka Meyer sprach in "Kill me Kate" über die Rolle der modernen Frau und punktete damit bei ihrem Publikum. Von Greta Lüdtke

Frauen in Führungspositionen? Vom Mittelalter bis in die jüngste Vergangenheit hinein nahezu undenkbar. Auch heute ist dies noch ein Thema, welches im Alltag, den Medien und besonders aktuell auch politisch immer wieder für Diskussionsstoff sorgt. Kritisch aber vor allem humorvoll und sympathisch nahm die studierte Schauspielerin und Kommunikationsdesignerin Inka Meyer am Sonntagnachmittag auf der Bühne des kleinsten Theaters am Niederrhein Stellung zu dieser Thematik. Im Theater "Halbe Treppe" in Lohberg blieb kein Platz frei.

"Man könnte sie glatt als das weibliche Gegenstück zu Mario Barth bezeichnen", stellte eine Zuschauerin in der Pause lächelnd fest. Kein schlechter Vergleich, denn ebenso humorvoll wie Mario Barth den Alltag mit seiner Frau auf der Bühne inszeniert, dreht Inka Meyer den Spieß um. Liebevoll und ironisch bezeichnet sie ihre Ausführungen anfangs als "Männerbashing".

Der Ehemann oder Freund wird bei ihr zur Gefahr für das weibliche Geschlecht. Denn eine logische, linguistische, von der Kabarettistin ausgeführte Untersuchung führt zu dem Ergebnis: Das Wort "Lebensgefährte kommt von Lebensgefahr". Keine Frage, dass die Kabarettistin mit solchen kleinen Sticheleien für viele Lacher im überwiegend weiblichen Publikum sorgt. Aber auch über das eigene Geschlecht kann Inka Meyer gut lachen. Ihr erstes Programm "Kill me, Kate!" zeichnet sich neben dem gelungenen Humor durch seine Aktualität und Ernsthaftigkeit aus. Inka Meyer gelingt es, ein Rundumpaket auf die Bühne zu legen, welches Politik, Theater und Spaß beinhaltet und das Publikum ununterbrochen lachen lässt. Gerade das aktuelle Thema "gleicher Lohn für gleiche Arbeit" stellt sie mit viel Witz und Sympathie aber dennoch kritisch auf der Bühne dar.

Die Kabarettistin steht noch am Anfang ihrer Laufbahn. Somit befindet sie sich noch in der "Probierphase, dem sogenannten 'Try out'", wie Inka Meyer erklärte. Umso glücklicher war sie darüber, dass sie im Theater "Halbe Treppe" ihr Programm vorstellen durfte, welches beim Publikum unverkennbar für viel Begeisterung sorgte. Unterstützt wurde dieser Erfolg durch die wohnliche und gemütliche Atmosphäre, die das Theater Halbe Treppe bietet.

"Dadurch bekommt das Ganze jedes Mal eine persönliche Note", so eine Zuschauerin, die das kleine Theater in Lohberg regelmäßig besucht. Die Reaktionen der Zuschauer auf die zweifellos gelungenen Witze und die Schauspielkunst der jungen Kabarettistin zeugten von einem offensichtlich erfolgreichen "Try out".

So kann sich Inka Meyer nun sicher sein, dass ihre offene, sympathische und humorvolle Art bei ihrem Publikum ankommt. Womöglich wird sie also schon ganz bald auf größeren Bühnen zu sehen sein. Momentan schreibt sie sogar schon an ihrem zweiten Soloprogramm: "Der Teufel trägt Parker".

