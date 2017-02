Voerde: Wenn Erwachsene zur Firmung gehen

Unter den 47 Firmanwärtern der Kirchengemeinde Sankt Peter und Paul Voerde, die Weihbischof Wilfried Theising am Wochenende firmte, waren auch drei Katholiken im Erwachsenenalter, die das Sakrament der Firmung empfingen. Von Florian Langhoff

Schon lange bevor Weihbischof Wilfried Theising die Sankt-Elisabeth-Kirche in Friedrichsfeld betrat, war das Gotteshaus voll besetzt. Auf den Kirchenbänken war kein Platz mehr zu finden, und auch im hinteren Bereich der Kirche fand sich kaum noch ein Stehplatz. Hier warteten die Verwandten der Jugendlichen, für die dieser Tag ein ganz besonderer war: Nach Monaten intensiver Vorbereitung sollten sie das Sakrament der Firmung empfangen.

Doch auf den Kirchenbänken saßen nicht nur Jugendliche. Drei der Firmlinge waren nämlich bereits erwachsen, fieberten dem Augenblick deshalb aber nicht weniger entgegen als die Jugendlichen. Doch wie kommt es dazu, dass man sich erst im Erwachsenenalter zur Firmung meldet, dem Sakrament, das in der katholischen Kirche eigentlich mit dem Erreichen des Vernunftgebrauchs, wie es im Weltkatechismus zu lesen ist, ansteht - also für gewöhnlich im Jugendalter? Für Giovanni Scavone und seine Schwester Sarina Scavone erklärt sich das Fehlen der Firmung aus ihrer Lebensgeschichte. Beide wurden in Deutschland geboren, lebten dann lange Zeit in Sizilien. "Dort wurden wir auch getauft und haben unsere Kommunion gefeiert", erklärte die 25-jährige Sarina Scavone. Dann ging es zurück nach Deutschland und die Firmung geriet etwas in Vergessenheit. "Jetzt stand die Taufe meiner Nichte an und wir haben uns wieder etwas mehr mit dem Glauben beschäftigt. Da wurde uns klar, dass die Firmung fehlte", erzählte der 28-jährige Giovanni Scavone. Große Überlegungen, ob man die Firmung nachholen soll, gab es dann nicht. "Das gehört einfach mit dazu", sagte Giovanni Scavone.

Ähnlich sieht es auch bei der dritten Erwachsenen im Bunde aus. Klaudia Machner wurde in Polen getauft und feierte dort ihre Kommunion. Auch sie hatte mit dem Umzug nach Deutschland die Firmung etwas aus den Augen verloren. "Jetzt möchte ich allerdings eine Familie gründen und da ist mir wieder aufgefallen, dass da noch etwas fehlte", sagte die 22-Jährige. "Schließlich möchte ich auch kirchlich heiraten." Genau wie die anderen Firmlinge ging es für die drei Erwachsenen nach dem Gottesdienst zum Altar, wo Weihbischof Wilfried Theising ihnen das Zeichen des Kreuzes mit heiligem Öl auf die Stirn zeichnete. Ein Akt, den der Weihbischof, der extra für die Firmung aus Vechta bei Oldenburg angereist war, schon in seiner Predigt aufgegriffen hatte. "Dieses Zeichen ist schnell wieder verschwunden, wenn man sich einmal über die Stirn wischt", erklärte er den Firmlingen. "Aber der Geist Gottes bleibt mit Euch für den Rest Eures Lebens." Die Firmung sei Zeichen einer persönlichen Verbindung zu Jesus. "Ihr solltet das nicht als ein Ende sehen, sondern als einen Anfang", sagte Theising. In diesem Sinne müssten die frisch Gefirmten auch nicht jedem erzählen, dass sie die Firmung hinter sich gebracht hatten.

"Ich würde mir wünschen, dass man Euch als liebenswerte Menschen wahrnimmt, in denen die Liebe Gottes sichtbar wird", sagte der Weihbischof den Firmlingen. Diese gaben den Gottesdienstbesuchern mittels Bildern via Beamer einen Einblick in ihre Firmvorbereitungen, bei denen alle augenscheinlich ihren Spaß hatten und außerdem viel erfahren und gelernt hatten. Das galt wohl auch für die drei Firmlinge im Erwachsenenalter.

Quelle: RP