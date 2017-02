Dinslaken/Voerde.: Wiener Walzer tanzen und fit werden

"Let's Dance"-Profi Christian Polanc stellte in der Tanzschule Rautenberg sein Fitness-Tanz-Programm "dancit" vor. Von Florian Langhoff

Was hat der Wiener Walzer mit Fitness zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Zumindest nicht, bis man sieht, was Tanztrainer Christian Polanc sich zu dem Klassiker unter den Tänzen hat einfallen lassen. Aus den Lautsprechern im Übungsraum der Tanzschule Rautenberg in Voerde tönt ein modern interpretierte Walzertakt. Auf einer kleinen Bühne bewegt sich Christian Polanc im Takt der Musik. Ausladende Bewegungen mit den Armen, dazu Beinarbeit, die den Takt der Musik aufgreift. Bei dieser Art, einen Walzer zu tanzen, kommen die Teilnehmer des Workshops zum Fitness-Tanz-Programm "dancit" des erfolgreichen Turniertänzers, Tanztrainers und "Let's Dance"-Gewinners aus Ingolstadt schnell ins Schwitzen.

Natürlich sind viele Fans der Fernsehsendung "Let's Dance" in der Tanzschule Rautenberg unterwegs. Zwei Mal hat Christian Polanc mit einer Prominenten bereits den ersten Platz in der Sendung belegt - zuletzt 2011 mit Maite Kelly. Doch was hat das von ihm entwickelte "dancit" mit der Fernsehsendung zu tun? "Für die Sendung ist es wichtig, dass man den Prominenten zum einen schnell das Tanzen beibringt und sie zum anderen fit bekommt", sagt der erfahrene Tanztrainer. Folgerichtig geht es bei "dancit" auch nicht primär um die Fitness. "Mir ist es wichtig, dass die Menschen ein Gefühl für die Bewegung und den Rhythmus bekommen. Sie lernen daher nicht einfach eine Choreographie nach der anderen, sondern lernen auch tanzen", erklärt Polanc.

In der Tanzschule Rautenberg wird das Programm bereits seit November 2015 angeboten. "Unser Trainer Niklas Müller hat extra die Ausbildung dafür bei Christian Polanc absolviert. Wir bieten sowohl in Voerde als auch in Dinslaken einen Kurs an", sagt Oliver Rautenberg von der Tanzschule. "Jeder, der daran interessiert ist, kann gerne zu einer kostenlosen Probestunde kommen."

Ins Schwitzen kommen Teilnehmer beim "dancit"-Programm auf jeden Fall. Während Christian Polanc zum Cha-Cha-Cha die Hüften kreisen lässt und dabei die Workshopteilnehmer den Takt mitklatschen und die Bewegungen auf diesen abstimmen lässt, greifen die ersten Teilnehmerinnen schon zur Wasserflasche. "Ich hoffe, ihr habt alle ein Handtuch und genug Getränke dabei. Ihr kommt hier garantiert nicht so wieder raus, wie ihr jetzt ausseht", sagt der Tanztrainer und macht weiter. "Es kann wirklich jeder mitmachen, egal, ob er schon Tanzerfahrung hat und egal, wie fit er ist", sagt Christian Polanc.

Nach dem Workshop gibt es dann noch ein Foto mit und ein Autogramm vom "Let's Dance"-Tanzprofi. Eine Möglichkeit, die von den begeisterten Kursteilnehmerinnen gerne genutzt wird. Die halten sich eventuell auch in Zukunft tanzend fit.

Quelle: RP